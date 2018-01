James Rodríguez y su impresionante cifra de 101 asistencias en Europa

James Rodríguez pasa por un momento dorado en el fútbol de Europa, gracias a sus destacadas actuaciones en la Bundesliga, un campeonato en el que no se ha reportado mucho en goles, pero en el que sí ha sido vital para la formidable campaña del Bayern Múnich.

El colombiano lleva tres goles con el equipo alemán, pero las asistencias han sido cruciales. En el partido del domingo contra el Wender Bremen, James asistió en dos a Thomas Müller, con lo que llegó a 101 pases de gol en el fútbol europeo.

Además, este semestre el volante tiene números muy favorables con el conjunto bávaro: 3 goles en 957 minutos disputados en la Liga de Alemania. Con su buen juego se ha ganado la confianza del entrenador Jupp Heynckes.

En ese recontar, la primera asistencia se la hizo a Hulk en el Porto, de Portugal, el 7 de noviembre de 2010. Y el domingo, gracias a los efectivos pases de James, Müller anotó doblete y marcó su gol 100 en la Bundesliga, un acontecimiento que el alemán agradeció al colombianos en sus redes sociales.

James lleva 200 partidos disputados y 65 goles anotados en Europa. Con el Porto dio 41 pases de gol, en el Mónaco acumula 14, en el Real Madrid asistió en 39 ocasiones y con el Bayern lleva 7 FACEBOOK

TWITTER

James lleva 200 partidos disputados en Europa y con 65 goles anotados. En su época en el Porto dio 41 pases de gol, en el Mónaco se reportó con 14, mientras que el Real Madrid asistió en 39 oportunidades. Con el Bayern, su actual equipo, acumula 7.



James, el ‘11’ del conjunto alemán, está más que imparable y se espera que llegue con ese ritmo de juego al Mundial de Rusia.

​

Tras finalizar el partido frente al Werder Bremen, el colombiano fue entrevistado por Fox Sports y explicó su nueva posición en el campo y lo que ha hecho el adiestrador alemán para que su rendimiento haya crecido y sea una de las figuras del equipo.

Menos goles pero alta efectividad

"Heynckes ha tenido que ver con mi rendimiento, estoy jugando más atrás, no puedo hacer tantos goles, pero creo juego, creo espacios y también doy pases largos con gol como los que he hecho ante el Bremen. El fútbol es igual en todo lado, no cambia nada que se juegue en Francia, Italia o España y como yo siempre digo si sabes jugar al futbol y tienes talento es fácil todo”, destacó el colombiano.

"Tengo un buen feeling, estamos por un buen camino, tenemos grandes jugadores y se puede soñar con esa Liga de Campeones que el Bayern no gana desde el 2013, creo que ya son bastantes años para un club grande y es bastante importante que la pueda lograr”, puntualizó James.

DEPORTES