'Bayern es un gran club y creo que podemos ganar la Champions': James

04 de enero 2018 , 09:13 a.m.

Luego de reintegrarse a las sesiones de entrenamientos con el Bayern Múnich, tras el corto receso de vacaciones, el colombiano James Rodríguez ofreció su primera rueda de prensa del año desde Doha (Catar), donde el club alemán afrontará el sábado un partido amistoso contra el equipo local Al Ahli, como parte de la pretemporada.



El colombiano se mostró satisfecho por lo que han sido los últimos meses con el club bávaro y dio las gracias a su entrenador Jupp Heynckes, quien le ha dado total confianza para poder mejorar su desempeño.

"Volví a encontrar mi ritmo de juego. Tengo muy buena sensaciones y no solo a nivel personal. Espero que el equipo tenga una mitad de temporada tan buena como la primera y podamos ganar muchas cosas”, dijo el volante de la Selección colombiana.



James también elogió el trabajo del orientador del equipo: "Es un gran entrenador. Me ha dado confianza y eso se ve reflejado en mi nivel. Hablamos mucho, claro está, me ayuda mucho que domine muy bien el español porque todavía sigo en mi proceso de aprender alemán".

El volante colombiano, cedido por Real Madrid -con opción de compra- hasta 2019, dejó en claro, además, que está muy contento en su actual equipo y quiere permanecer por muchos años. "Me quedaré aquí. Mi actualidad está aquí y estoy muy feliz en Múnich. No quiero pensar en otra cosa".



James también se refirió a la situación en la última temporada en el Real Madrid, equipo donde no tuvo la continuidad esperada bajo el mando del DT Zinedine Zidane.

"Cada entrenador tiene sus preferencias, creo que yo no estaba dentro de ellas a pesar de que cuando jugaba siempre estaba bien, hacía goles y asistencias, siempre rendía. Cada uno tiene sus preferencias y hay que respetar eso", señaló el colombiano.



"Es difícil volver a adaptarse físicamente cuando juegas menos. Cuando no juegas estás mal en comparación a tus compañeros que vienen con ritmo", agregó en la charla con los periodistas.



"Quiero estar a tope estos cinco meses, tener un buen fin de temporada y ganar títulos, que eso es lo que todos queremos", enfatizó el cucuteño, que de a poco se ha ganado la titularidad en el equipo alemán.



Rodríguez habló también de su equipo a nivel internacional, donde compite en la Liga de Campeones de Europa. "El Bayern es un gran equipo y creo que podemos ganar la 'Champions'. Siempre estamos pensando en ganar títulos".

Finalmente, James se refirió a la participación que tendrá con la selección en Rusia 2018, donde espera superar la mayor cantidad de rondas posibles. "Solo quiero hacer un buen Mundial, y ayudar para que Colombia pueda llegar lejos".

