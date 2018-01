'Mi hija lloró al irnos de Madrid y me eso me partió el alma': James

En la segunda entrega de la entrevista que le concedió el colombiano James Rodriguez al programa 'El Chiringuito’, el ‘10’ de la selección nacional contó detalles de su partida del Real Madrid al Bayern Múnich de Alemania.



James habló de su cariño a la afición del Real Madrid, también de la alegría cada vez que llegaba al sitio de entrenamiento y de las lágrimas y la tristeza de su pequeña hija cuando le contó que se tenían que marchar de Madrid.

Casi toda la conversación con James David giró en torno a su pasado como jugador del club merengue.



Sin embargo, el momento más difícil de su salida del Madrid lo compartió con su familia.

Cuando llegué a casa fue duro, porque tuve que decirle a mi hija, de 4 años, ‘hija, creo que vamos a ir para otra ciudad, tienes que cambiar el colegio, ya no vas a ver más esta casa' y lloró FACEBOOK

“Cuando llegué a casa fue duro, porque tuve que decirle a mi hija, de 4 años, ‘hija, creo que vamos a ir para otra ciudad, tienes que cambiar el colegio, ya no vas a ver más esta casa en que estás’, y lloró; eso me partió el alma. Pero las cosas pasan y el fútbol y la vida es linda, porque tienen revanchas”.

Más momentos así. Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10) el Ene 16, 2018 at 12:40 PST

Sobre su relación con el plantel madridista, el cucuteño dijo sentirse querido por sus compañeros. “Siempre llegaba con una sonrisa, siempre llegaba feliz, le ponía buena onda y creo que el vestuario me quería. También sentí el cariño de la hinchada y eso para mí era único. Hubo ‘feeling’ con la afición, porque ellos, al igual que yo, siempre querían ganar”.



“Los hinchas siempre me decían 'James, quédate', sentía mucho cariño por ellos. Quiero mucho a la afición del Madrid, muchísimo, porque ellos, como yo, siempre queremos ganar", agregó.



El colombiano también recordó el momento de su salida del plantel en el estadio Santiago Bernabéu y la fanaticada merengue, el 14 de mayo de 2017 contra Sevilla, día que el ‘10’ de los blancos, abandonó el campo con un sentido aplauso.



“Yo tenía claro que iba a salir (en el partido contra Sevilla) y era mi último partido ahí (en el Santiago Bernabéu) así que quería darles las gracias a todos”, dijo.



James agradeció el respaldo de “la gente que tenía cerca. Mi exesposa (Daniela Ospina) fue un apoyo bueno; mi madre (Pilar) también; todos siempre estaban ahí y soy un agradecido por eso”.



Finalmente, Rodríguez fue indagado por si quería regresar al equipo merengue. “Ahora estoy pensando en Bayern Múnich, es mi presente y estoy feliz aquí, pero nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. No depende de mí, tengo jefes y ellos son los que mandan siempre”, concluyó.

