‘Mi salida del Real Madrid fue triste y dura’: James Rodríguez

James Rodríguez, quien hoy pasa por un gran momento en Bayern Múnich de Alemania, en el que se ha ganado la titular bajo la dirección técnica del Jupp Heynckes, fue entrevistado este martes por el programa deportivo El Chiringuito, de España. En sus declaraciones destacó que pese a que el tiempo ha pasado, aún le duele haber salido del club madridista.



En la entrevista aclaró que siempre respetó las decisiones del DT Zinedine Zidane y que, ojalá, juegue la final de la Liga de Campeones con el Bayern en una final soñada contra el Real Madrid.

Con respecto a Zidane, James recordó lo que había dicho hace una semana en una entrevista dada a la página oficial del Bayern. "Cada entrenador tiene sus jugadores y es respetable. Irme fue triste y duro, el Madrid era mi sueño, pero el fútbol es así".

El volante colombiano respondió a las críticas que surgieron en su momento cuando hacía parte del club merengue. "Siempre he intentado estar bien. Algunos que me criticaban no eran justos conmigo, lo decían porque me querían hacer daño", recordó James en la entrevista.



Y frente a la crisis de malos resultados por la que atraviesa el Real Madrid en estos momentos el 10 de la selección indicó que “cuando puedo veo sus partidos y otros partidos de la Liga española".



“El equipo está pasando por una fase mala, pero puede darle la vuelta. Creo que eliminarán al PSG. Estaría bien una final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Bayern", sostuvo.

Con respecto al trato que le dio la prensa en Madrid, James indicó que "se decían cosas que no eran claras: que me entrenaba mal y eso no lo puedo aceptar porque yo entreno mucho, más que nadie, el doble. Tengo la conciencia tranquila porque sé que me entrenaba bien y siempre intentaba dar el máximo. Siempre intento estar bien y eran cosas que no se debían hablar. Los que lo decían querían hacer daño y no eran justos conmigo", concluyó el volante colombiano.



