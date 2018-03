'Hice mi primer entrenamiento entero y me encuentro muy bien': James

James Rodríguez completó este jueves su primer entrenamiento completo con el grupo del Bayern Múnich, desde la lesión sufrida ante el Besiktas el pasado 20 de febrero.

A dos días del duelo de la Bundesliga contra el Hamburgo, James manifestó que se siente bien y está a disposición del DT, Jupp Heynckes.



"Hoy pude hacer mi primer entrenamiento entero, tengo buenas sensaciones, me encuentro muy bien", indicó el volante colombiano a FC Bayern.tv live.



El colombiano participó de la práctica el miércoles con sus compañeros, pero estuvo ausente de los trabajos tácticos. Pero este jueves al fin pudo integrarse totalmente a la disciplina del equipo.



Al ser consultado por si estará contra el Hamburgo este fin de semana, James dijo: "No lo sé. Ya estoy entrenando. Me he sentido bien. Ya es lo que quiera el entrenador".

James se perdió los dos últimos partidos del Bayern Múnich por unas molestias en el gemelo, pero ya está listo para reaparecer.

DEPORTES