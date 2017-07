James, una máquina de mercadeo con la que ahora cuenta Bayern Múnich

13 de julio 2017 , 08:43 a.m.

13 de julio 2017 , 08:43 a.m.

Fui un niño que siempre soñó estar donde estoy ahora”, decía el sonriente James Rodríguez en su presentación como nuevo jugador del Bayern Múnich. No escondía su felicidad como no esconde nadie en el club el poder de la marca que se ha contratado. Y aunque no fue la principal razón para que llegara al campeón de Alemania, sin duda es un punto a su favor.

El propio presidente del Consejo Directivo del equipo, Karl Franz Rummenigge, comentó que no tuvo claro el fenómeno que es el colombiano hasta el partido de la Champions que disputaron el Bayern y el Real Madrid recientemente: “Había un alboroto en todos lados. Y cuando preguntamos nos dijeron: ‘es que vinieron a ver el partido por James’. Recuerdo que de 80.000 aficionados había 20.000 colombianos que fueron a verlo a él y eso es ahora muy bueno para el club”, comentó, ante la sonrisa cómplice del colombiano.

¿Bueno? Según datos de la marca fabricante de camisetas del anterior y el actual equipo del colombiano, Adidas, Real Madrid vende una media de 1,3 millones de camisetas por año.

La vida me ha puesto un nuevo camino. Ilusionado con un sueño que empieza hoy. 🔴🔴🔴 #MiasanMia pic.twitter.com/UlBNC6s93x — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) July 12, 2017

La ventaja sobre Sergio Ramos, capitán y español, era enorme. Ni qué decir de Benzema, Bale o Kroos. Tal era su importancia que en una ocasión, según el diario británico 'Daily Mail', el poder de mercadeo del jugador amenazó al entonces DT, Rafa Benítez. "¿Sabes cuántas camisetas vende James? Kovacic no vende una sola camiseta", le habría recriminado el presidente blanco, Florentino Pérez.

Y es que la imagen del colombiano es una auténtica máquina de hacer dinero. De hecho, según el último reporte de la publicación 'Forbes', James factura por razones ajenas al ejercicio de su profesión cerca de 12 millones de euros al año. Sus patrocinios, que empezaron con bebidas para niños, fueron migrando a marcas de ropa interior y después a poderosas empresas de tecnología como Huawei.



Por otro lado, la cantidad de personas que comenzaron a seguir las redes sociales de Bayern Múnich por la llegada de James va en aumento. En Twitter, el conjunto alemán tiene 3,7 millones de seguidores y se espera que los 12,7 de James comiencen a verse reflejados en las cuentas del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Así que mientras cumple los requisitos deportivos y vienen los títulos, James puede aportarle al Bayern Múnich una importante cantidad nada despreciable en ventas de la camiseta roja marcada con el número 11, que lució el miércoles anterior en Múnich.



Y esa no es la única fortaleza del flamante fichaje del Bayern pues, según el propio Rummenigge, el público femenino tendrá una motivación adicional para ir a la cancha: “Mi esposa y mis hijas me han dicho al llegar a casa que hemos fichado a un chico guapo”.



Redacción Futbolred