James: 90 minutos en el 1-2 del Bayern Múnich sobre Celtic

James Rodríguez volvió a ser titular con el Bayern, que visitó al Celtic por la cuarta jornada del Grupo B de la Champions League. El partido quedó 1-2 para el conjunto en el que milita el colombiano.

El volante cucuteño, en líneas generales, tuvo un buen desempeño en el Celtic Park. Se asoció de buena manera con Arturo Vidal y Arjen Robben, estuvo bastante activo en el terreno de juego: en algunos tramos estuvo como mediapunta, en otros, se vio como extremo por la derecha, y también jugó por el sector izquierdo. Se encargó de cobrar los tiros de pelota quieta en el conjunto ‘bávaro’.



Ya en el partido, el cotejo fue bastante parejo, ambos conjuntos se dividieron la posesión del balón, aunque fue el Bayern el que pudo anotar primero. A los 22, Ulreich sacó desde su propia portería y el balón le quedó a Kingsley Coman, quien eludió al golero del cuadro escocés, Craig Gordon, y definió para el 0-1.



Tras la diana de los visitantes, el Celtic lo intentó y generó unas oportunidades con Moussa Dembélé y Callum McGregor, no obstante, los de casa no contaron con suerte en el último cuarto cancha.



Para la etapa complementaria, el colombiano siguió con buen ritmo y hasta se le vio con sacrifico, recuperando la pelota cuando la perdía su equipo. Hasta se ensució el uniforme en un par de oportunidades tirándose al piso.



A los 67, tras pase de Tolisso, el colombiano tuvo una gran oportunidad para aumentar la ventaja para su club. El ‘11’, desde la izquierda, remató y el golero del Celtic, Gordon, le negó con el pie la opción al capitán de la Selección Colombia.



El Celtic, con el correr de los minutos se hizo con la esférica y llegó al arco del Bayern. Después de varios intentos logró la paridad. James Forrest le dio un pase milimétrico, en profundidad a McGregor, quien definió de buena manera frente Ulreich.



No obstante, la alegría le duró poco al local, ya que Javi Martínez, de cabeza, logró el 1-2 para Bayern. El español tuvo que ser atendido tras el tanto pues chocó con un zaguero del Celtic.



En los minutos finales, Celtic se fue al frente en busca de la igualdad, pero el Bayern se replegó de buena forma. Se mantuvo el 1-2 para los alemanes, que llegaron a 9 puntos en el Grupo B, mientras que el club escocés se quedó en tres unidades.



