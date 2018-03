James se llevó dos premios 'Oscar' organizados por el Bayern Múnich

More tricks than a magician's act....but which of these outrageous touches of genius gets your vote in our latest #FCBayernOscars category? 🎩☄



✨ @jamesdrodriguez

✨ Kingsley #Coman

✨ @JuanBernat

✨ @Thiago6



Let us know below! #MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/RZfD7csMjo