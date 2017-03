Para James, es la hora de hablar, pero en la cancha

La llegada de James Rodríguez a Barranquilla para los últimos partidos de la Selección en la eliminatoria se ha convertido casi en un secreto de Estado. Mientras el resto de los convocados suele salir y dar declaraciones a los periodistas en las afueras del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en el caso del ‘10’ del Real Madrid siempre hay alguien esperándolo adentro, listo para sacarlo por otra puerta con rumbo al hotel de concentración. De hecho, para este partido frente a Bolivia, a James lo hicieron entrar por el parqueadero y de ahí a un ascensor con rumbo a su habitación.

Además, al menos en las dos últimas convocatorias, el nombre de James tampoco ha aparecido en la lista de jugadores que hablan en la zona mixta, en el contacto con los comunicadores durante los entrenamientos del equipo, ya sea en las canchas de la Universidad Autónoma del Caribe o en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En cambio, sí lo ha hecho después de los partidos. De hecho, la última vez que el equipo jugó en Barranquilla, el día del 0-0 con Chile, fue uno de los que se quejaron del estado de la cancha del ‘Metro’.

James Rodríguez, capitán de Colombia. Foto: AFP

La única manifestación pública de James antes del partido de la Selección fue una foto que colgó en su cuenta de Instagram, hace cuatro días, en la que está de espaldas a la cámara, con la camiseta blanca que usó Colombia en la Copa América Centenario, y con una tribuna abarrotada de hinchas colombianos como fondo.



“Modo selección”, fue la frase que acompañó la imagen. Hasta este miércoles, la foto tenía más de 760.000 reacciones favorables. Y en Twitter, la misma imagen tenía casi 24.000 “Me gusta” y la rebotaron casi 5.500 usuarios.

Modo selección 🇨🇴😀🤙🏽 Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10) el 18 de Mar de 2017 a la(s) 5:53 PDT

James también estuvo este miércoles en un acto público de la fundación Colombia Somos Todos, que preside su mamá, Pilar Rubio, pero no habló con los periodistas.

El ‘10’ sigue siendo el goleador de Colombia en la eliminatoria. Aunque se fue en blanco en el último partido en Barranquilla, frente a Chile, venía de marcarle a Venezuela en su penúltima presentación: contra Uruguay no jugó.



También el jugador con más asistencias. Y ya es el máximo artillero de la era Pékerman, por encima de Falcao. Si bien no habla antes de los partidos, ha sido importante. Y este jueves se necesita que vuelva a hacerlo. Así, la alegría suya al final del partido será la de todos.



DEPORTES