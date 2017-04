James, convocado por el Real Madrid para el juego contra el Bayern

El Real Madrid encara el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern sin Pepe, Raphael Varane y Gareth Bale, ausencias por lesión de una lista de convocados a la que regresan tras descansar en LaLiga Keylor Navas, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Zinedine Zidane confirmó la ausencia del galés Gareth Bale este martes, para el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Bayern Múnich, por sus problemas en el sóleo derecho, y mostró su esperanza de que su regreso se produzca el próximo domingo en el Clásico liguero ante el Barcelona.

Gareth ha trabajado muchísimo para volver con el equipo después de su lesión de tres meses de baja; y cuando ha vuelto estaba muy ilusionado

"Gareth ha trabajado muchísimo para volver con el equipo después de su lesión de tres meses de baja; y cuando ha vuelto estaba muy ilusionado, tiene alguna molestia que le impide estar bien y espero que no sea nada, que en pocos días esté con nosotros", aseguró Zidane en rueda de prensa.



"Mañana no va a estar porque no queremos arriesgar. Espero que esté en pocos días porque es su ilusión volver. Por su trabajo se merece estar con nosotros en el fin de temporada", añadió.



El técnico madridista ha descartado al portugués Fabio Coentrao y al dominicano Mariano, por el regreso a la convocatoria del costarricense Keylor Navas, el portugués Cristiano Ronaldo y el francés Karim Benzema.



Casemiro, centrocampista internacional brasileño del Real Madrid, destacó la mentalidad con la que encara su equipo el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich y aseguró que "la eliminatoria no está acabada", convencido que queda mucho por luchar en el Bernabéu.



"Lo tenemos todo para hacer un gran partido, estamos con muchas ganas de jugar y tenemos claro lo que vamos a hacer. Hay que respetar al rival porque la eliminatoria no está acabada. Es un rival muy peligroso con jugadores de mucha calidad. Tenemos un buen resultado pero vamos a seguir con lo nuestro a intentar ganar y pasar la eliminatoria", aseguró.

Sabemos que Xabi Alonso tiene una cualidad inmensa, es un jugador que manda en el medio campo del Bayern del que aprendí mucho en el Real Madrid

Heredero del dorsal 14 de Xabi Alonso y de su posición en el centro del campo del Real Madrid, Casemiro le deseó suerte desde que acabe su particular duelo. "Sabemos que Xabi Alonso tiene una cualidad inmensa, es un jugador que manda en el medio campo del Bayern del que aprendí mucho en el Real Madrid. Le deseo mucha suerte desde mañana, que espero que no haga un buen partido y que sea nuestra la victoria", dijo.



También se cae de la lista respecto a la de Gijón, el defensa canterano Tejero. Integran la convocatoria: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Dani Carvajal, Danilo, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Kovacic, Isco, Marco Asensio, James, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo, Benzema y Morata.



