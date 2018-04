¿Iniesta irá al Manchester City? Pep Guardiola respondió

Andrés Iniesta tomó la decisión más complicada de su vida: marcharse del Barcelona luego de 22 años de puros éxitos. Lo hizo porque sabía que dentro de poco no tendría la fuerza -física y mental- necesaria para apoyar al equipo.



Se rumora que su nuevo destino sería un equipo de la Superliga China. Aunque también se habló bastante de una posible llegada al Manchester City de Pep Guardiola. La idea no parece descabellada, pues el técnico español conoce a la perfección a Andrés Iniesta.

Sin embargo, el responsable técnico del Manchester City aseguró que nadie ha pensado en contratar a Andrés Iniesta. "Cuando decidió abandonar Barcelona no lo hizo para venir aquí", dijo en conferencia de prensa.



"Si quería seguir jugando a un alto nivel, se habría quedado en el Barcelona. Si decidió irse fue por otros motivos", agregó Pep Guardiola ante los medios de comunicación.



Andrés Iniesta dio a entender, en su comparecencia de despedida, que no jugaría en Europa por miedo a enfrentarse -en un futuro no muy lejano- al Barcelona. Por eso se habla de China e incluso de Estados Unidos, idea que tampoco ha descartado.



"Todavía quedan algunas cosas que tengo que aclarar, pero aún me queda un poco de tiempo", sentenció el campeón del mundo en la edición del 2010.