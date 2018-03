‘El VAR nos ayudará a tener una Copa del Mundo justa’: Infantino

El presidente de la Fifa, el suizo Gianni Infantino, destacó que la utilización del VAR (sistema de videoarbitraje) aprobada por la IFAB (International Football Board) “ayudará a tener una Copa del Mundo justa” el próximo verano en Rusia.



“Era una responsabilidad nuestra tomar una decisión tan importante y el VAR es ya parte del fútbol. Tendrá un impacto positivo en el fútbol y en los partidos del Mundial y nos ayudará a tener una Copa del Mundo justa”, señaló Infantino en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la Ifab en Zúrich.

El suizo presidió la misma en la sede de la Fifa, donde la decisión se adoptó por unanimidad durante la 132 reunión anual general de la Ifab, en la que se hizo "un análisis académico de la utilización del VAR" y se trasladará al Consejo de la Fifa el próximo día 16 en Bogotá.

Puedo garantizar que los árbitros del Mundial están preparados para utilizar el VAR. Se han estado formando, Pierluigi Collina y Massimo Busacca han estado trabajando con ellos

"Puedo garantizar que los árbitros del Mundial están preparados para utilizar el VAR. Se han estado formando, Pierluigi Collina y Massimo Busacca han estado trabajando con ellos. Es bueno para el fútbol y para el arbitraje y traerá más justicia al fútbol", añadió Infantino.



El presidente admitió que él mismo hace tiempo "fue escéptico" sobre la utilización del VAR, pero indicó que si "no se prueba no se sabe cómo funciona". "Se ha probado y tenemos los resultados del estudio. Es una garantía para los aficionados, los jugadores y los entrenadores", dijo.



"Si podemos ayudar a los árbitros a tomar las decisiones correctas daremos un gran paso. La autoridad del árbitro no está en cuestión, pero es un sistema de asistencia para ellos, porque el riesgo de un error arbitral se corrige así", consideró.

Infantino destacó que el acierto arbitral, que cifró en un 93 por ciento, se aumentará hasta el 99 por ciento y se refirió a la escasa influencia que el empleo del VAR tendrá en el flujo del juego.



"El tiempo que se tarda en aplicar el VAR es un minuto. Lo que se pierde en general en un partido son siete minutos. Si podemos perder un minuto en corregir una decisión del árbitro, estaremos haciendo algo bueno. La perfección en nuestro mundo no existe, pero nuestra obligación es acercarnos", indicó.



En su opinión la decisión adoptada por la Ifab "ayudará a la universalidad del fútbol", después de haber hecho "test" en todas las confederaciones y comprobar que "se puede poner en marcha en todas partes, con la garantía de que su aplicación a nivel global se hará con los protocolos preparados".

EFE