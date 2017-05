Inesperadas reacciones del perdón a Messi

El diario La Nación publicó este fin de semana artículo del caso de Lionel Messi y especialmente la suspensión a su sanción.

“Nadie se esperaba esta resolución, ni tan rápida ni tan favorable: la historia íntima de la marcha atrás de la FIFA, que libera a Lionel Messi para jugar los próximos partidos de las eliminatorias; la AFA siente que salió fortalecida: "Este ha sido un gran logro", contó Pablo Toviggino, el secretario ejecutivo”.

Según el informativo, “Islas Feroe, Bermudas, Guam e Islas Fiji. Cuatro países, muchas islas. Tres paraísos fiscales (sólo Guam no lo es). De allí provienen los cuatro integrantes de la Comisión de Apelaciones de la FIFA que hicieron lugar al pedido de la AFA de cancelar la sanción de cuatro fechas contra Lionel Messi y revocar la multa de 10 mil euros. "Estoy muy contento por la resolución y orgulloso del equipo de trabajo. Agradezco, además, la confianza del presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo de la AFA", comentó Andrés Paton Urich, asesor letrado de la AFA a LA NACION. Él fue el encargado de seleccionar al español Juan de Dios Crespo y al argentino Ariel Reck para elaborar la apelación que terminó destrabando el castigo contra el capitán del seleccionado argentino. La audiencia del miércoles en la casa de la FIFA, en Zurich, fue clave. Constó de dos partes: la delegación argentina primero desarrolló la estrategia legal trazada en las 46 páginas de la apelación. Luego, Crespo hizo un alegato, en el que explicó por qué la sanción a Messi debía ser anulada. A la salida del encuentro, la expectativa era que le bajaran una fecha y el castigo quedara en tres partidos, por lo que la Pulga debía cumplir todavía dos. Estimaban que la definición se publicaría el próximo martes 9. Nadie se esperaba esta resolución. Ni tan rápida ni tan favorable”.



Según el medio de comunicación, “El hilo conductor de la estrategia legal de la AFA era que la FIFA no podía actuar de oficio, tal como intentó hacer la Comisión Disciplinaria para justificar los cuatro encuentros de castigo. "Para sancionar de oficio, la FIFA debe probar que el árbitro asistente del partido Argentina vs. Chile no advirtió el insulto. Si lo notó y no lo sancionó, no corresponde la sanción de oficio", explicó un experto argentino en derecho deportivo que colaboró en el armado de la apelación. En esta línea, si la FIFA estaba imposibilitada de actuar de oficio, no correspondía ningún castigo. Eso, justamente, fue lo que decidió la Comisión de Apelaciones. El árbitro de aquel encuentro en el Monumental, el brasileño Sandro Ricci, no incluyó ninguna referencia al insulto de Messi”.



Según el informativo, la apelación de la AFA planteó su hipótesis en que el colaborador de Sandro Ricci, entendía perfectamente qué le quiso decir Messi con sus palabras ("La concha de tu madre"). Además agregaron que entre los argumentos presentados hay una declaración de Bruno Militano, preparador físico de Edgardo Bauza. Según una reconstrucción de los hechos del medio argentino, “el ayudante del Patón contó en su declaración que vio cómo Messi y Do Carvalho conversaban entre ambos luego de la jugada de la discordia. Así que ambos entendían lo que se estaban diciendo. Conclusión: el juez de línea entendió el insulto. Lo dejó pasar y ni siquiera le informó al árbitro principal del cruce. La sanción de oficio nunca debió haberse aplicado”.



La resolución de la FIFA es inapelable, por lo que luego de publicado el veredicto de la Comisión de Apelaciones se da por cerrado el incidente disciplinario 170315 contra Lionel Messi.



Por último el Diario La Nación, concluyó su informe asi: “La resolución positiva de la situación constituye un alivio para la gestión de Claudio Tapia como presidente de la AFA. Fue el directivo de Barracas Central quien tomó la decisión de apelar el castigo a la estrella del seleccionado: lo hizo horas después de asumir. Y el Comité Ejecutivo lo facultó para contratar a Reck y a Crespo. En la FIFA gobernada por Gianni Infantino hay otros dos argentinos que pueden estar contentos: uno es Fernando Mitjans, vicepresidente de la comisión de Apelaciones que falló a favor de la AFA. El escribano no podía intervenir en el tema por un conflicto de interés: Messi es argentino. El otro es Diego Armando Maradona, hombre de confianza de Infantino y capitán de su equipo de leyendas. El Diez había supeditado su trabajo en la FIFA como embajador a que Marcelo Tinelli abandonara su idea de presidir la AFA”.



GDA / LA NACIÓN