De niño prodigio a rey del fútbol: así cambió Ronaldinho en su carrera

Maurilio Chelli / AFP - Toshifumi Kitamura / AFP

Después de dos temporadas sin equipo, Ronaldinho se retira a los 37 años del fútbol. "Estoy realizado. No me falta nada. A veces siento nostalgia de jugar un clásico. No me gusta ni ver fútbol. Nunca me gustó verlo. Me gusta ver goles, mejores momentos... No me gusta quedarme viendo un partido", confesó en diciembre a SporTV.



A continuación vea cómo transcurrió la carrera deportiva del jugador de la eterna sonrisa.