Ibrahimovic estaría fuera de las canchas de 6 a 9 meses

El delantero sueco del Manchester United Zlatan Ibrahimovic se lesionó en su rodilla derecha en la última acción del tiempo reglamentario de la vuelta de cuartos de final ante el Anderlecht, el jueves pasado en Old Trafford, y aunque no hay nada oficial en Inglaterra se especula con que estará por fuera de las canchas entre 6 y 9 meses.

Ibrahimovic saltó para controlar un balón con la cabeza, pero se desequilibró y cayó apoyando mal la rodilla derecha.



Los medios ingleses, incluso, han especulado que esa lesión y la para serán determinante para que el jugador cuesco no vuelva a las canchas, porque pudo hacerse roto el ligamento cruzado anterior y el posterior.



El delantero de 35 años fue atendido inmediatamente por los médicos durante varios minutos. Fue reemplazado por el francés Anthony Martial, que jugó la prórroga (1-1 en la ida, 1-1 este jueves en el tiempo reglamentario), en la que los Red Devils lograron el pase a semifinales con un gol de Marcus Rashford.



“No creo que sean pequeñas lesiones, pero prefiero esperar que se hagan las pruebas antes de hablar. Soy entrenador, no médico. Pero las noticias no son muy buenas, yo creo", dijo el técnico del United Jose Mourinho.



Ni el club ni el propio jugador se han pronunciado sobre la lesión que aqueja a la estrella del Manchester United.