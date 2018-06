Este es el calendario de los partidos del Mundial Rusia 2018

Este viernes se sortearon los grupos del Mundial de Rusia 2018. La Selección Colombia quedó en el Grupo H, que tendrá como cabeza de serie a Polonia. Este es el calendario del Mundial en la fase de Grupos.

Partido 1: Fase de Grupos

14/06/2018: Rusia vs. Arabia Saudita 10:00 Luzhniki (Moscú) Grupo A

15/06/2018: Egipto vs. Uruguay 07:00 Ekaterimburgo Arena Grupo A

15/06/2018: Portugal vs. España 13:00 Fisht (Sochi) Grupo B

15/06/2018: Marruecos vs. Irán 10:00 Estadio de San Petersburgo Grupo B

16/06/2018: Francia vs. Australia 05:00 Kazan Arena Grupo C

16/06/2018: Perú vs. Dinamarca 11:00 Mordovia Arena (Saransk) Grupo C

16/06/2018: Argentina vs. Islandia 08:00 Estadio del Spartak (Moscú) Grupo D

16/06/2018: Croacia vs. Nigeria 14:00 Estadio de Kaliningrado Grupo D

17/06/2018: Brasil vs. Suiza 13:00 Rostov Arena (Rostov del Don) Grupo E

17/06/2018: Costa Rica vs. Serbia 07:00 Samara Arena Grupo E

17/06/2018: Alemania vs. México 10:00 Luzhniki (Moscú) Grupo F

18/06/2018: Suecia vs. Corea del Sur 07:00 Estadio de Nizhni Novgorod Grupo F

18/06/2018: Bélgica vs. Panamá 10:00 Fisht (Sochi) Grupo G

18/06/2018: Tunez vs. Inglaterra 13:00 Volvogrado Arena Grupo G

19/06/2018: Polonia vs. Senegal 10:00 Estadio del Spartak (Moscú) Grupo H19/06/2018: Colombia vs. Japón 7:00 Mordovia Arena (Saransk) Grupo H

Partido 2: Fase de Grupos

19/06/2018: Rusia vs. Egipto 13:00 Estadio de San Petersburgo Grupo A

20/06/2018: Uruguay vs. Arabia 10:00 Rostov Arena (Rostov del Don) Grupo A

20/06/2018: Portugal vs. Marruecos 07:00 Luzhniki (Moscú) Grupo B

20/06/2018: Irán vs. España 13:00 Kazan Arena Grupo B

21/06/2018: Francia vs. Perú 10:00 Ekaterimburgo Arena Grupo C

21/06/2018: Dinamarca vs. Australia 7:00 Samara Arena Grupo C

21/06/2018: Argentina vs. Croacia 13:00 Estadio de Nizhni Novgorod Grupo D

22/06/2018: Nigeria vs. Islandia 10:00 Volvogrado Arena Grupo D

22/06/2018: Brasil vs. Costa Rica 07:00 Estadio de San Petersburgo Grupo E

22/06/2018: Serbia vs. Suiza 13:00 Estadio de Kaliningrado Grupo E

23/06/2018: Alemania vs. Suecia 13:00 Fisht (Sochi) Grupo F

23/06/2018: Corea del Sur vs. México 10:00 Rostov Arena (Rostov del Don) Grupo F

23/06/2018: Bélgica vs. Túnez 07:00 Estadio del Spartak (Moscú) Grupo G

24/06/2018: Inglaterra vs. Panamá 07:00 Estadio de Nizhni Novgorod Grupo G

24/06/2018: Polonia vs. Colombia 13:00 Kazan Arena Grupo H

24/06/2018: Japón vs. Senegal 10:00 Ekaterimburgo Arena Grupo H

Partido 3: Fase de Grupos

25/06/2018: Uruguay vs. Rusia 09:00 Samara Arena Grupo A

25/06/2018: Arabia vs. Egipto 09:00 Volvogrado Arena Grupo A

25/06/2018: Irán vs. Portugal 13:00 Mordovia Arena (Saransk) Grupo B

25/06/2018: España vs. Marruecos 13:00 Estadio de Kaliningrado Grupo B

26/06/2018: Dinamarca vs. Francia 09:00 Luzhniki (Moscú) Grupo C

26/06/2018: Australia vs. Perú 09:00 Fisht (Sochi) Grupo C

26/06/2018: Nigeria vs. Argentina 13:00 Estadio de San Petersburgo Grupo D

26/06/2018: Islandia vs. Croacia 13:00 Rostov Arena (Rostov del Don) Grupo D

27/06/2018: Serbia vs. Brasil 13:00 Estadio del Spartak (Moscú) Grupo E

27/06/2018: Suiza vs. Costa Rica 13:00 Estadio de Nizhni Novgorod Grupo E

27/06/2018: Corea del Sur vs. Alemania 09:00 Kazan Arena Grupo F

27/06/2018: México vs. Suecia 09:00 Ekaterimburgo Arena Grupo F

28/06/2018: Inglaterra vs. Bélgica 13:00 Estadio de Kaliningrado Grupo G

28/06/2018: Panamá vs. Tunez 12:00 Mordovia Arena (Saransk) Grupo G

28/06/2018: Japón vs. Polonia 09:00 Volvogrado Arena Grupo H

28/06/2018: Senegal vs. Colombia 09:00 Samara Arena Grupo H



