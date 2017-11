Hope Solo denunció acoso por parte de Joseph Blatter

La portera de la Selección estadounidense Hope Amelia Solo, en una entrevista a 'Tribuna Expresso' de Potugal, denunció que Joseph Blatter le acosó durante la Gala del Balón de Oro celebrada en 2013.

Las acusaciones de la jugadora de fútbol aseguró: "Me agarró mi trasero. Sí, me agarró el culo. ¿Puedo hablar de eso? [Dijo mientras se giraba hacia su asistente de prensa, Melinda Travis] Fue en la gala del Balón de Oro. [Hope Solo entregó el premio a la mejor jugadora femenina a su compatriota Abby Wambach]. Sucedió antes de subir al escenario... Ya lo he asumido", aseguró la futbolista.

Hope Solo, explicó la razón por la cual no había denunciado públicamente: "He hablado directamente con gente cuando han sucedido cosas como esta. En otras ocasiones, por ejemplo, les he dicho a mis compañeras: "¡Ni se os ocurra tocarme, no lo hagáis! Eso ha sido así en los baños, en los vestuarios... Siempre he hablado con las personas implicadas. En el caso de Blatter, yo iba para el escenario, con los nervios propios de la presentación... ¡Era la presentación del Balón de Oro! Después de este incidente no lo vi y eso fue malo. No pude decirle directamente: ¡Nunca jamás me toques! Así es como siempre he manejado este tipo de cosas, directamente".



La estadounidense además aseguró que el acoso sexual está muy presente en el fútbol femenino: "Lo he vivido a lo largo de toda mi carrera. Desearía que más atletas hablaran abiertamente de sus experiencias propias. Es un mal endémico por todo el mundo. Lo he vivido durante años en el deporte. Las jugadoras acababan casándose con sus entrenadores del colegio. Eso es algo que un entrenador no debería hacer, especialmente con jugadoras jóvenes. Lo he visto no sólo con entrenadores. Lo he visto también con doctores, jefes de prensa... Lo he visto también entre las jugadoras en el vestuario. No sé por qué más jugadoras no lo denuncian. Me decepciona".



El medio de comunicación portugués, “Tribuna Expresso”, contactó al portavoz de el exdirigente de fútbol, quien calificó las acusaciones como “ridículas”.









