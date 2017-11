A la Honduras de Pinto se le complicó ir al Mundial: 0-0 con Australia

Honduras y Australia empataron este viernes sin goles el primer partido del repechaje del Mundial de Rusia, lo que supone un buen negocio para los visitantes, que terminarán en casa la serie este 15 de noviembre en Sydney.

Honduras exhibió de entrada un fútbol rápido, con Anthony Lozano como único hombre en punta y múltiples ataques por los costados, pero con imprecisión en el remate de las pocas llegadas claras al área de Mathew Ryan.



Los australianos buscaron administrar el juego con pases largos y balones por alto, para intentar superar a la defensa hondureña, principalmente por la banda izquierda, donde más sufrieron los locales.



Justo por ese carril llegaron las dos cartulinas amarillas que recibieron en el primer tiempo Brayan Beckeles y Johnny Palacios al tratar desactivar la presión de los visitantes.



El primer tiempo se dio para los dos equipos en lo que a ocasiones de gol respecta, pero fue Asutralia el equipo que tuvo las más claras oportunidades, con Jackson Irvine al minuto 28 y Tomi Juric al 33, pero dispararon desviado del marco hondureño defendido por Donis Escober.



Ovidio Lanza por la banda derecha y Romell Quioto por la izquierda eran los puntas que más se iban al ataque hondureño, mientras atrás la defensa controlaba en lo que podía los rápidos contragolpes de los australianos, que jugaban más tranquilos que los hondureños urgidos del triunfo.



En el segundo tiempo la selección de Honduras se vio mejor ordenada, pero imprecisa en algunos pases y sin inquietar mucho a los australianos, que siempre buscaban el contragolpe. Al minuto 53, Juric, en otra clara ocasión de anotar, remató de cabeza frente al marco, pero el meta hondureño tapó y se la envió por arriba del horizontal.



Alentados por su afición, los hondureños buscaban afanosos el gol, pero la defensa de la visita no les daba libertades porque jugaba con anticipación. Al minuto 60, dos hombres australianos no pudieron rematar dentro del área un balón desde la derecha que cruzó frente al marco hondureño.



Al minuto 63, fueron los australianos los que salvaron de un ataque hondureño del recién ingresado Michael Chirinos, pero tiró desviado. Honduras movió dos piezas en el medio campo y su puntero Anthony Lozano, quien fue sustituido al minuto 72 por Carlo Costly, pero su ataque fue improductivo.



Su primer remate directo fue hasta al minuto 81, potente, por medio de Carlo Costly, que tapó bien el porteo Mathew Ryan. Australia demostró mejor fútbol que Honduras, pero tampoco fue certera en el área rival. Los últimos diez minutos fueron de nervios, con más aproximaciones de Honduras, pero sin rematar al marco.



Ambos países no pudieron clasificarse de manera directa al Mundial de Rusia, Honduras por el área de la Concacaf y Australia por Asia.

Síntesis:

Honduras: Donis Escober; Brayan Beckeles, Johnny Palacios, Henry Figueroa, Emilio Izaguirre; Alfredo Mejía, Jorge Claros, Alex López (Mario Martínez m.65), Ovidio Lanza (Michael Chirinos m.59); Romell Quioto y Anthony Lozano (Carlo Costly m.72). DT: Jorge Luis Pinto.



Australia: Mathew Ryan; Bailey Wright, Trent Sainsbury, Mathew Jurman, Massimo Luongo; Mile Jedinak, Aziz Behich, Aaron Moody, Jackson Irvine (Tomas Rogic m.74); Joshua Risdon (Milos Degenek m.83) y Tomi Juric (Nikita Rukavytsya m.88). DT: Ange Postecoglou.



Árbitro: el italiano Daniele Orsato amonestó a Brayan Beckeles, Johnny Palacios y Mario Martínez, de Honduras; y a Joshua Risdon, Mathew Jurman, Trent Sainsbury y Massimo Luongo, de Australia.



Incidencias: Partido de ida de la repesca para el Mundial de Rusia jugado en el Estadio Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula, norte de Honduras, ante más de 30.000 espectadores.



EFE