¿Por qué a Brasil nunca le podemos ganar?

Es indiscutible que en el fútbol la historia tiene que ver y la tenemos en cuenta. Es importante que los equipos, las selecciones, consideren contra quién se van a enfrentar, y en este caso, que es contra Brasil, uno acepta que tiene un muy buen presente, pero también un excelente pasado.

¿Por qué no le hemos podido ganar –solo tres veces, en un amistoso de 1985, y en la Copa América de 1991 y del 2015–? Porque ellos tienen un fútbol más avanzado que el nuestro. Su condición de competencia local e internacional es muy superior a la de cualquier equipo en Suramérica. La tradición de sus jugadores en el mundo es impresionante, no ahora, siempre. Eso es lo que rodea a ese rival, un equipo de mucha categoría y de gran pasado.



Colombia le ganó a Argentina (0-5 en Buenos Aires) o a otros rivales suramericanos, pero eso lo veo más como un accidente, como le pasó a Brasil contra Alemania en el Mundial 2014 (perdió 7-1); eso, en el fondo, no es un resultado que sea tradicional, son excepciones, como el 5-0 a Argentina, que les jugamos bien y les ganamos excelente. Pero es que hubo un momento en el que estábamos muy cerca de ellos, la columna vertebral nuestra jugaba allá. Con los brasileños no pasa eso.



Sin embargo, les hemos ganado. Lo hicimos en la Copa América de Chile en 1991, y lo recuerdo bien (2-0 con goles de Iguarán y De Ávila) porque jugamos excelente. Estuvimos brillantes y contundentes, pero en el torneo nos tocó volver a jugar con ellos y ya fue diferente (ganó Brasil 2-0). Yo dirigí ese equipo porque Francisco Maturana y ‘Bolillo’ Gómez estaban ocupados y me pidieron que lo hiciera.



Hay otros juegos que no pudimos ganar. Recuerdo los dos que me tocaron a mí, en la eliminatoria al mundial de Corea y Japón 2002, que empatamos 0-0 en Bogotá y perdimos 1-0 en São Paulo. El 0-0 lo empezamos a perder porque mis jugadores los concentramos casi una semana antes en la altura y eso los afectó más que a ellos, que llegaron un día antes. Luego pierdo en São Paulo (1-0), finalizando el partido. Hoy ya son anécdotas, pero me expulsaron al ‘Tigre’ Castillo, que era el que marcaba al jugador que nos hizo el gol (Roque Junior). Valoramos lo que tenía Brasil, estábamos en una cancha difícil, frente a un excelente rival, y nos paramos bien, por eso el resultado, que fue decoroso: perdimos pero fue bien llevado.



Pero no es que no les ganemos porque ellos parecen superiores, es que los son. Y el medio los hace ver más invencibles. Ahora dicen mucho los nueve partidos que llevan sin perder con Tite; la luz que va adelante es la que alumbra, si un equipo es sincronizado, le pasa lo de Brasil, que gana siempre porque todo le sale bien. Los rivales se vuelven pequeños ante su categoría.



Y en un partido de fútbol no podemos negar la categoría de los brasileños, pero hay cosas que se les pueden igualar, como la temperatura, la capacidad de los nuestros, el reto de amor propio de lo que significa ese partido, la posible clasificación.



Pero ahora veo con tristeza que la gente está muy escéptica, se sienten derrotados. Eso me duele porque se pierde ese nacionalismo, esa objetividad de que jugamos contra una selección que lleva ganando dos años con Tite, que es superior, pero no es una selección invencible, eso de invencible nunca existe en fútbol.





Luis A. García

Para EL TIEMPO

* Uno de los tres DT de la Selección Colombia que pudieron vencer a Brasil. Lo hizo en 1991