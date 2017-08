Dávinson Sánchez, fichaje récord, a brillar en Inglaterra

Con tan solo 21 años, Dávinson Sánchez es un defensor consolidado que pasó de ser promesa a realidad. De la mano del director técnico Reinaldo Rueda se quedó con un puesto en la formación inicialista de Atlético Nacional y fue uno de los que contribuyeron para el título de la Copa Libertadores en el 2016.

Del conjunto antioqueño, el de Caloto, Cauca, pasó al Ajax. La adaptación al histórico elenco holandés fue mejor y más rápida de lo que el zaguero esperaba. Se ganó la confianza del entonces entrenador Peter Bosz, el cariño de la hinchada y fue elegido como el más sobresaliente de su equipo.



En el torneo de ese país, actuó en 32 partidos y anotó seis goles. En la Liga de Campeones disputó un encuentro y fue uno de los más destacados en la campaña de la Liga de Europa en la que la escuadra de Ámsterdam disputó la final y cayó 2-0 con Manchester United (Inglaterra), con 1.110 minutos en 12 duelos.



Después de todos esos logros, Sánchez se convirtió en la segunda transacción más costosa de un jugador colombiano en la historia. Los 45 millones de euros que pagó el Tottenham de Inglaterra por él superan los 43 que pagó el Mónaco por Radamel Falcao en 2013 y solo es superado por los 75 que invirtió el Real Madrid en James Rodríguez.



Su primer y único año en el Ajax fue brillante. “Creo que todo se debió a lo que traía y había hecho en la Libertadores. Llegué con buen ritmo de competencia y eso me dio la posibilidad de entrar rápido al equipo y poder demostrar lo que tengo; partido a partido, mi nivel fue en alza. Este no es el tope de lo que puedo alcanzar, estoy presto para seguir aprendiendo y logrando objetivos importantes”, le dijo Sánchez a Futbolred el pasado 27 de junio.



A pesar de todos los rumores que se tejieron sobre su futuro a lo largo de la temporada, Dávinson estuvo tranquilo, con la convicción de que lo más importante era mostrar todo lo necesario en el Ajax para luego sí dar pasos firmes en busca de su crecimiento profesional y personal.



Dávinson ya ha hecho parte de la Selección Colombia y con el rendimiento que ha tenido es casi un hecho que estará convocado para las próximas fechas de eliminatoria contra Venezuela, el 31 de agosto, y Brasil, el 5 de septiembre. “Si estoy ahí es porque estoy haciendo las cosas bien; al final, cada pieza es importante y hace lo mejor para que Colombia siga soñando con estar en Rusia 2018”, dice el zaguero confiado en su mejor rendimiento.



El fichaje del colombiano dará algo más de tranquilidad a los hinchas del club londinense, que han expresado su preocupación por la inactividad del club en el mercado de transferencias. Además, en Inglaterra dan como un hecho que Sánchez se potenciará más, ya que el técnico Mauricio Pochettino sabe darles muy buen manejo a los jugadores juveniles.



Los Spurs, que fueron segundos detrás del Chelsea en la Liga Premier la pasada temporada, es el único equipo inglés que aún no había realizado contrataciones. Incluso, perdió al lateral Kyle Walker, quien se fue al Manchester City.



El Tottenham, que venció 2-0 al Newcastle United en su primer partido de la temporada por la Premier el domingo pasado, recibirá este domingo al campeón Chelsea en Wembley. Seguramente no estará Dávinson, pero su aporte podrá ser importante para que los de Londres levanten la Liga Premier al final de temporada.



DEPORTES