Hinchas chinos tratan de ‘rata’ al jugador Tevez

17 de enero 2018 , 02:53 a.m.

17 de enero 2018 , 02:53 a.m.

Furiosos hinchas chinos del fútbol tacharon al jugador argentino Carlos Tevez de "rata" el miércoles, después de que el delantero hubiera afirmado que su paso por el Shanghai Shenhua fueron "siete meses de vacaciones".

Tevez, de 33 años, tenía en China uno de los contratos más caros del fútbol, de 40 millones de dólares por temporada. Pero, a principios de enero, decidió volver al Boca Juniors y el lunes bromeó con el canal deportivo argentino TyC al reconocer que en China "estaba bien, porque estuve siete meses de vacaciones".



Unas declaraciones que levantaron ampollas en las redes sociales chinas, con muchos seguidores de la liga china insultando al jugador. "Hincha violento, por favor mueve el culo y no vuelvas a China nunca más. Escoria", escribió un usuario en Weibo, el equivalente chino de Twitter. "Me pregunto si habrá alguien más desvergonzado que él", añadía otro.



Tevez, que previamente había jugado en el inglés Manchester United y el italiano Juventus, se pasó la mitad de los partidos lesionado o en baja forma física, y con su rendimiento tampoco logró justificar su caro contrato, pues solo marcó cuatro goles en liga. Además, los seguidores dijeron que, además de Tevez, el Shenhua también debería sentirse aludido por las críticas.



"Tras ver la entrevista de Tevez, mi corazón como aficionado al fútbol chino está profundamente herido de nuevo", escribió otro usuario en Weibo. "Mientras perseguimos a Tevez como a una rata que cruza la calle, los responsables del [fútbol] de China también deberían hacer alguna autorreflexión".



En cambio, Tevez fue calurosamente recibido para su tercera temporada en el Boca. Fue (a China), llenó la bolsa de Papá Noel de dólares y ahora vuelve a Boca. Está perfecto, Tevez no traiciona", dijo el exastro del fútbol argentino Diego Maradona en un video publicado en Instagram este mes. Shenhua, por su parte, declinó comentar las declaraciones de Tevez.



AFP