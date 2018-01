'La justicia determinará lo que pase con los colombianos': Schelotto

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, rompió el silencio después de que se conociera el caso de los jugadores colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, implicados en un tema de abuso de género y en las que Frank Fabra es testigo del hecho.



Guillermo Barros Schelotto aseguró este viernes en la mañana que "la justicia va a determinar lo que pase con los colombianos", además reiteró que para un profesional entren menos exposición tenga, mejor desempeño tendrá en su carrera.

¿Cómo arranca la pretemporada?



Acerca de la situación de los colombianos no soy yo quien deba juzgar esa situación.



Los que lideran el plantel dicen que no lo habían visto tan enojado como el miércoles...



El miércoles estaba incómodo por la situación que nos tocó vivir, no podíamos hacer nada, no sabíamos que había pasado, y no nos permitía seguir entrenándonos normalmente hasta previo el partido de Colón.



¿Es normal que esas cosas pasen?



Más allá de las cosas que nos puedan pasar, lesiones, suspensiones, las lesiones de largo tiempo como de Gago o Benedetto, no nos pueden hacer cambiar el rumbo, uno como líder tiene que seguir entrenándonos.



¿Cómo hacer que el jugador de fútbol entienda el manejo de las redes?



Las redes sociales son un aporte a las personas para poder mostrarse en determinada situación, no van ligadas al profesional, están ligadas a la persona, al ser humano. Creo cuanto menos exposición tenga el profesional es mejor en su carrera.

¿Le molesta lo que pasó?



La justicia va a determinar lo que pase con los colombianos, lo que se hable está de más... hay cosas que no nos pueden distraer.



¿Hará un trabajo especial con ellos? ¿Desde lo anímico?



Esperemos a que la justicia diga lo que pasó, así determinaremos el trabajo que tendremos que hacer con ellos, la justicia dirá lo que pasó y a partir de eso nosotros actuaremos.

Fabra, Barrios y Cardona aún no entrenan con el plantel

Versiones del diario Olé indican que un posible acuerdo extrajudicial favorecería la situación de los colombianos implicados, quienes se incorporarían a los entrenamientos el próximo martes, luego del enfrentamiento de Boca en partido amistoso de este domingo contra River Plate.

Este jueves el presidente de Boca, Daniel Angelicci, en entrevista con 'Radio La Red' aseguró: "Si no cambia nada, los colombianos se van a reincorporar al plantel el martes y estarán a disposición para que Guillermo los pueda utilizar".



Los jugadores colombianos están implicados en un escándalo en el que aparentemente habrían agredido a dos mujeres, los tres colombianos se entrenan en Casa Amarilla, acompañados de otros futbolistas que no fueron tenidos en cuenta para estos encuentros amistosos, Insaurralde, Vadalá, Leo Jara y Fernando Gago.



El resto del plantel se entrena en Mar del Plata, en donde este domingo se enfrentarán en partido amistoso a River Plate, a partir de las 8:10 de la noche.



