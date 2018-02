‘Tengo el respaldo del plantel y del club’: G. Pérez, DT de Santa Fe

El partido que tendrá Santa Fe este martes en la Copa Libertadores es de mucha importancia. No solo porque necesita aplacar los ánimos por la mala campaña que tiene en el torneo local, en el que marcha colero y sin puntos, sino porque se juega el paso a la fase de grupos del torneo internacional, su gran objetivo del año. Está a un paso, luego de vencer 1-2 a Santiago Wanderers, de Chile, en el juego de ida.



Antes de este duelo vital en El Campín, el DT Gregorio Pérez habló con EL TIEMPO de la mala situación que pasa el equipo en la Liga, de la falta de refuerzos, del malestar que tiene la afición y de la posibilidad que tiene el equipo de enderezar el camino si logra clasificar. Se siente respaldado y augura que el semestre va a ser muy bueno para Santa Fe.

¿Por qué Santa Fe está pasando este mal momento?

Soy consciente de que cuando no se gana, hay preocupación, la tenemos primero nosotros. Entiendo al hincha, pero estamos vivos para entrar a la fase de grupos de la Copa y de ahí vamos a tener más respiro para alternar el equipo con titulares en la Liga. Lógicamente que comprendemos la impaciencia. Pero no estamos alterados. Nosotros trabajamos tranquilos, el club nos cumple, no tenemos problemas. Tenemos que empezar a sumar en la Liga, es una realidad. Por ahora, la cabeza esta en Santiago Wanderers, un partido muy importante.

¿Están sacrificando la Liga por la participación en la Copa?

Se han dado circunstancias en la Liga con todo este tema de los viajes y del desgaste de jugar cada 48 o 72 horas. Pero tenemos el deseo de clasificar a la fase de grupos y estamos cerca, restan 90 minutos, por eso hemos sacrificado la Liga. Eso no va en detrimento de los futbolistas que han actuado en Liga y que me han dado la posibilidad de sacar conclusiones. Lógicamente, no me gusta perder, y estamos perdiendo, pero tengo plena confianza en este grupo.



¿Tiene un plantel muy corto para los dos torneos?

No es un plantel numeroso, es corto, eso es una realidad que todos conocen. Las circunstancias se han dado así. Pero restan 17 partidos en la Liga y la aspiración es estar entre los ocho. Tenemos cero puntos, lo sé, y si miramos la tabla, a nadie le agrada ver ahí a Santa Fe. Pero el camino es largo y tengo fe en este equipo. Ojalá podamos pasar en la Copa y vamos a hacer un buen semestre, ¡estoy seguro!



Pero ¿quedó inconforme con la falta de refuerzos?

Eso ya está, yo acepté las cosas así y me hago responsable. No puedo estar buscando excusas de que el plantel es corto. Yo asumo mi responsabilidad. Pero repito, estoy convencido de hacer un buen semestre. Más allá de las derrotas, y sé que esto no conforma a nadie, uno está todos los días con el plantel y ve circunstancias. Veo una respuesta muy buena de este grupo. Se nos va a dar todo para ir a los grupos de la Copa y entonces vamos a pelear para estar entre los ocho de la Liga.



¿A qué se refirió el sábado con lo de ‘foquitos’ dentro del club que están nerviosos?

No quiero ahondar en eso. Ya dije lo que tenía que decir.



¿Usted se siente respaldado por el plantel?

¡Totalmente! Y tengo respaldo de la gente del club. Más allá de diferencias conceptuales, no ha pasado nada, solo que este es un equipo grande y si no se dan los resultados, se agrandan cosas que no existen. Siempre viví esta situación. Lo que realmente importa es trabajar. No existe problema. Simplemente nos falta acomodarnos en el torneo local.



Si pasan a la fase de grupos, igual el calendario va a seguir muy apretado...

Si pasamos, vamos a afrontar con mayoría de titulares la Liga, porque vamos a tener la posibilidad de tener cuatro días entre un partido y otro.



¿Qué balance hace del desempeño de los jugadores que llegaron al equipo, Bentancourt, Vargas, Fernández?

Lo que pasa es que son muchachos que están alternando, que no son titulares, pero para mí nos van a responder muy bien, se están adaptando. Hay ansiedad por demostrar y se apresuran, porque buscan un lugar, pero tengo cifradas las esperanzas en que nos van a aportar.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET