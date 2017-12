Así se moverán las Ligas europeas el fin de semana de Navidad

Las tres principales ligas de Europa tendrán actividad este sábado, antes de Navidad, prográmese para disfrutar de partidos muy atractivos: Real vs. Barsa, Valencia vs. Villarreal; Manchester City vs. Bournemouth; finalmente Juventus vs. Roma.

España: Real-Barça, Valencia-Villarreal

Llega el gran clásico español, en horario matinal, 7 de la mañana (hora de Colombia) en fecha navideña y convertido en una final... para el Real Madrid. Alejado a once puntos del Barcelona, aunque con un partido menos, al equipo de Zinedine Zidane no le vale más que la victoria para no despedir su exitoso 2017 con la certeza de que la Liga aún es alcanzable.



Pero no es solo eso. Como cada choque entre Madrid y Barcelona, Messi y Cristiano centran la atención, pero en esta ocasión el duelo llega después de que el portugués se haya autoproclamado “el mejor jugador de la historia”.Además, ‘CR7’ y Messi afrontarán su última pelea antes de que finalice 2017 e intentarán convertirse en el goleador en el año natural.

Del otro lado. Valencia y Villarreal se enfrentarán este sábado en campo del primero y cierran el año con un duelo regional en las alturas de la clasificación, ya que son respectivamente terceros y sextos, aunque con diez puntos de diferencia.



Ambos conjuntos afrontan este encuentro con la necesidad de lograr la victoria, ya que el Valencia ha pinchado en sus dos últimos desplazamientos y el Villarreal puso fin la pasada jornada en Vigo a una mala racha de resultados.



El partido tiene, además, el aliciente especial de ser el primero del entrenador valencianista, Marcelino García Toral, ante su exequipo desde su atípica destitución en el verano de 2016. El Villarreal llega al partido con la buena sensación dejada por la victoria en Balaídos ante el Celta, que ha servido para romper una racha de cuatro partidos sin ganar en el campeonato de Liga.

Inglaterra: City a aumentar su récord

Nicolás Otamendi celebrando su anotación con el City. Foto: Reuters

El fútbol no para en la liga Premier de Inglaterra. Este sábado, el plato futbolero lo encabeza el líder Manchester City, del técnico Pep Guardiola, que buscará su triunfo 17 consecutivo en el campeonato, recibiendo al Bournemouth. El City encabeza la tabla de posiciones con 52 puntos.



En posición diametralmente opuesta está el DT portugués José Mourinho, de Manchester United, que necesita una victoria de visita al Leicester, después de caer el miércoles en Copa de la Liga ante el modesto Bristol de segunda división. El United es segundo en la tabla con 41 unidades y busca recortar los 11 puntos de distancia que lo separan del City. Por su parte, el Chelsea visitará este sábado en la tarde a un Everton al alza en las últimas fechas. Chelsea está a la caza del United, pues tiene 38 puntos y es tercero.



Este viernes, en un partidazo, el Arsenal empató con el Liverpool 3-3. Los ‘Gunners’ iban perdiendo 0-2, con goles de Coutinho y Salah, y en solo cinco minutos remontó con tantos de Sánchez, Xhaka y Ozil. Sin embargo, Firmino decretó la igualdad para el Liverpool. La Liga Premier continuará en el fin de año, con el tradicional Boxing Day, que obligará a cada equipo a jugar tres partidos entre el 26 de diciembre y el 3 de enero.

Italia: Al acecho del líder, Juventus-Roma, destacado

El grueso de la jornada 18 de la Liga de Italia irá este sábado en horario unificado, a las 9 de la mañana. Pero el partido más atractivo de la fecha será más tarde, a las 2:45 de la tarde, en el que se enfrentarán dos de los candidatos a pelear por el título, Juventus y Roma.

Juan Guillermo Cuadrado, de la Juventus. Foto: AFP

A la hora en que se juegue el encuentro, ambos equipos ya sabrán qué pasó con el Nápoles, líder del campeonato, que jugará a las 9 a. m. frente a Sampdoria, en el que actúa el colombiano Duván Zapata. Un tropezón del puntero, que tiene 42 puntos, pondría al rojo vivo la lucha por el campeonato. La Juve, donde juega Juan Guillermo Cuadrado, está a un punto de diferencia, en el segundo lugar, y Roma es cuarto, a cuatro unidades. En medio de los dos, en el tercer lugar y con 40 puntos, está el Inter, que no debería tener problemas en derrotar como visitante al Sassuolo, decimoquinto, aunque la sorpresiva derrota de la fecha pasada frente al Udinese lo alejó de la punta del campeonato.



Juventus parece llegar en mejor forma que Roma al juego de más renombre de la fecha. Lleva siete partidos sin perder; entre ellos, dos de la Champions (empate sin goles con Barcelona y triunfo 0-2 frente a Olympiakos) y uno de la Copa Italia (2-0 al Genoa). Roma, en cambio, viene de perder de local 1-2 frente al Torino, resultado que significó su eliminación en la copa local. Y viene de dos empates seguidos en la Liga.







