12-0: el resultado por el que un director técnico fue detenido

El entrenador del Eldense, de la Segunda División B (equivalente a la tercera división), así como dos jugadores fueron detenidos por la policía dentro de la investigación iniciada tras denunciar la gestora que dirige el club un supuesto amaño, después de perder 12-0 frente al Barcelona B.

Junto al entrenador Filippo di Pierro y los dos jugadores, cuyas identidades no han trascendido, también fue detenido un responsable del grupo inversor italiano que gestionaba el club, como máximo inversor, informaron este martes fuentes cercanas al caso.



Las pesquisas comenzaron después de que el presidente de la junta gestora del Eldense, David Aguilar, denunciara ante la policía y la Liga que miembros de su propio equipo podían haber participado en un supuesto amaño, especialmente tras las declaraciones del jugador Cheikh Saad.



"Sospecho de muchas cosas", dijo el lunes Aguilar a la radio Rac1, quien afirmó que ha visto "cosas extrañas en muchas jornadas" sin apuntar a nadie a en particular. "El entrenador sabe algo seguro y jugadores también. No puedo decir los nombres todavía", aseguró por su parte Saad tras la dura derrota el sábado del Eldense ante el Barcelona B (12-0) en la mayor goleada de la categoría, que supuso la caída del club alicantino a la Tercera División.



El jugador del Eldense descargó a sus rivales del Barcelona B de cualquier implicación: "El Barça no está implicado en nada, los jugadores lo que han hecho ha sido jugar y marcar todos los goles que han podido", dijo a la radio RAC1.

'Tema delicado'



Según la prensa española, el técnico detenido se había hecho cargo del equipo en enero después de que en diciembre llegara un supuesto grupo inversor italiano que se convirtió en máximo accionista del club y, sobre el que, según la prensa española, recaen las sospechas, que tendrían que ver con posibles apuestas ilegales.



Tras el partido del sábado, la junta gestora del Eldense había rescindido el contrato con ese grupo inversor.



"Es un tema muy delicado que hay que tratar con la necesaria seriedad porque ya hemos visto en otros países estas situaciones desagradables", afirmó este martes el técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, que fue entrenador del Barcelona B entre 2008 y 2011.



"Es un tema que le pasa al Eldense, el Barça B no está implicado en eso, es simplemente una de las víctimas de esta especie de chantaje y me parece muy bien que esté perseguido", dijo Luis Enrique.



"No es el único partido que investigamos en Segunda División B y en Tercera, el resultado se va a mirar", dijo el lunes el presidente de la Liga, Javier Tebas.



El mandatario afirmó que por lo que dice Aguilar, "como mínimo hay que investigarlo porque hay ciertos temas colaterales de un grupo italiano que tiene las pautas de lo que pueden ser indicios de una asociación internacional a la hora de amañar partidos por el tema de las apuestas".



