Con gol de Muriel, Sevilla empató 1-1 con Getafe 

El Getafe arrancó un empate (1-1) en la prolongación del partido, con tanto de Ángel Rodríguez, y dejó frío al Sevilla, que se veía con los tres puntos después del gol marcado por el colombiano Luis Muriel cuando revolucionó el juego de los suyos en la segunda mitad.



El partido fue de escasa calidad, con un Sevilla perdido en la primera parte ante el entramado táctico del rival, pero en la segunda hizo más méritos para ganar, aunque el gol madrileño, muy protestado por los locales por posible falta previa al meta Sergio Rico, frena la recuperación hispalense.

El entrenador sevillista, el italiano Vincenzo Montella, volvió a contar con el 'once' que tan buenos resultados le dio en las tres últimas citas, con las de victorias en la Copa ante el Atlético de Madrid y la de liga en Barcelona frente al Espanyol, solo con la variación del delantero centro, que en esta ocasión fue el francés Wissam Ben Yedder por el colombiano Luis Muriel.



No quiso el técnico napolitano efectuar rotaciones pese a que el próximo miércoles tiene una trascendental cita ante el Leganés en el estadio Butarque en la ida de las semifinales de Copa. José Bordalás sí que presentó novedades, obligadas las del delantero Jorge Molina, sancionado por acumulación de amonestaciones y al que suplió Ángel Rodríguez, y la del lateral derecho uruguayo Damián Suárez, que sufre una lesión muscular.



También reapareció el portero Vicente Guaita, quien retornaba a la titularidad tras tres jornadas en las que estuvo ausente por una lesión en una mano. El Sevilla tomó el mando del balón pero el Getafe supo desde el arranque mantener bien situadas sus líneas y propiciar que el rival no supiera rebasarlas, con lo que el dominio local fue infructuoso y además acabara en precipitaciones en el pase.

En una de estas pérdidas de balón llegó la primera ocasión de gol para el conjunto madrileño, en las botas del delantero senegalés Amath N'Diaye, pero también la rápida réplica de la formación andaluza con un remate de cabeza de Ben Yedder.



Esas dos acciones animaron algo el partido ya en la fase final de la primera parte, en la que se retiró lesionado el visitante Markel Bergara y fue sustituido por Sergio Mora pero en la que nada cambió para que el Getafe controlara la situación en su defensa ante un adversario despistado.



Empezó la segunda parte con los mismos derroteros con los que se desarrolló la primera, ya que al equipo hispalense le faltó velocidad para de desbordar al adversario. Entró Muriel por Ben Yedder para buscar rapidez y a raíz de ello Pablo Sarabia tuvo otra ocasión para un Sevilla que pareció despertar y que atosigó por primera vez al Getafe.

El delantero colombiano, que había revolucionado el juego de los suyos, tuvo premio y marcó el 1-0 para el Sevilla a los 72 minutos, lo que obligó a los visitantes a salir de su área para acercarse a la meta de Sergio Rico.



Se vio entonces un partido mas abierto porque el conjunto de Montella jugó más nervioso con el marcador a favor y el de Bordalás merodeó con más asiduidad el área local, incluso un remate de cabeza de Ángel salió muy cerca de la meta, aunque Éver Banega también tuvo cerca el 2-0 con un disparo que se estrello en la cepa de un palo.



No obstante, fue el Getafe el que en la prolongación logró el tanto de la igualada con un gol de Ángel muy protestado por los locales, quienes reclamaron antes falta del exsevillista Juan Cala sobre el portero.







