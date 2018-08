Gareca y la Federación Peruana, en la recta final de las negociaciones

Las negociaciones para que el técnico argentino, Ricardo Gareca, siga al frente de la selección peruana llegan a la recta final luego de tres días con la posibilidad de que se alcance un acuerdo, según un medio local.

El 'Tigre' Gareca al parecer recibió garantías de que su trabajo no se verá afectado por el escándalo de los audios de jueces que salpicó al presidente de la Federación Peruana, Edwin Oviedo. "Gareca arregló de palabra para dirigir a Perú por cuatro años más", señaló optimista el diario deportivo Líbero, subrayando que el DT "sólo tiene que poner la firma".

Según el diario, Gareca "quedó satisfecho con la propuesta económica de la Federación y se siente tranquilo porque los problemas extradeportivos no afectarán el trabajo de la selección". "El Tigre ya piensa en la Copa América (2019 en Brasil) y las eliminatorias", agregó Líbero.



La Federación busca que Gareca siga al frente de la selección peruana por otros cuatro años, tras clasificar a Perú al Mundial de Rusia 2018 dejando atrás una ausencia de 36 años. Según diversos medios limeños, aún falta definir algunos puntos ligados al "blindaje" o autonomía que pidió Gareca para que la selección no se vea afectada por eventuales cambios de dirigentes en la Federación.



El 'Tigre' Gareca sostuvo reuniones con el director de deportes de la Federación, Juan Carlos Oblitas, y con el presidente de la FPF, Edwin Oviedo. Perú tiene en el horizonte la Copa América 2019 y las clasificatorias al Mundial Qatar 2022.



"Gareca pone ciertas condiciones. No son económicas. Pide un poco de blindaje" a la selección, expuso el miércoles a la prensa Oblitas. La renovación de Gareca cuenta con el apoyo unánime de hinchas y dirigentes deportivos, pero tropezó la última semana con factores extradeportivos que complican la permanencia de Oviedo al frente de la institución, sumida desde entonces en una crisis interna.



Oviedo quedó cuestionado el lunes al divulgarse una conversación telefónica del 25 de mayo en la que un juez de la Corte Suprema le pide supuestamente entradas para los partidos de Perú en Rusia-2018. Dicho magistrado lo favoreció un mes después con su fallo en un caso penal por el que se procesa al dirigente deportivo y empresario agrario.



La federación no tiene una alternativa a Gareca, tal como reconoció Oblitas, quien aseguró que haría todo lo que esté a su alcance para lograr la renovación. El presidente de la Federación ha dicho que no renunciará.







