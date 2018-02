Meluk le cuenta… (Expectativa y realidad)

Pasó febrero. El 2018 va volando. ¡Al paso que va este año se va a acabar en agosto! Esta semana se aparece a toda velocidad la fase de grupos de una Copa Libertadores remasterizada, ajustada en participantes y premios con la idea de parecerse a la Liga de Campeones europea y sus exitosos modelos económico y deportivo.

Nacional y Junior se armaron para pelearla a fondo. Levantar el trofeo es su ambicioso objetivo de temporada y por eso contrataron jugadores y técnicos caros y pagan los dos planteles más costosos del país. Millonarios y Santa Fe la encaran como caballos en los extremos del partidor a la espera de ser ‘el palo’, dar una sorpresa, y aterrizar quizás en una semifinal.



Todo eso se dice fácil, porque siempre puede más el deseo, pero la expectativa optimista a veces se estrella de frente contra la realidad: no sea que se repita el totazo (que rima con fracaso) del año pasado cuando de los cinco equipos participantes ninguno alcanzo a entrar entre los 16 mejores; ni siquiera Nacional, que defendía el título.



Así las cosas, tomemos una dosis de realidad: del lote colombiano el único candidato hoy para avanzar a los octavos de final es Nacional y lo es, no solo por el peso de plantilla y su banco técnico, sino porque su condición de cabeza de grupo en el sorteo le evitó encontrarse con los ‘cocos’ brasileños y argentinos.



Y por más que tenga que subir la altura de La Paz, Bolívar no es ni medio Cruzeiro ni medio Santos ni medio Estudiantes ni medio Racing. Y Delfín de Ecuador, pues…, pues... ¡Hace apenas tres años larguitos jugaba en la tercera división! La obligación mínima de Nacional es pasar a octavos. Esos son sus ‘mangos bajitos’. Lo repito: es su obligación mínima.



Otra dosis de realidad: Millonarios, Junior y Santa Fe no son los favoritos para clasificar. Corinthians e Independiente son los candidatos del grupo de Millos; como lo son Boca y Palmeiras en el de Junior, y Flamengo, River (a pesar de que viene de derrota en derrota en el campeonato argentino) y Emelec en el de Santa Fe.



Millos y Santa Fe son equipos de orden, fuerza, sudor y lucha. Imaginan poco. A eso le apostaran. Al fin y al cabo el que no tiene más… Junior llegó a esta fase tras salir de Olimpia y Guaraní, dos duros paraguayos, en las eliminatorias previas con el principio básico de ganar en Barranquilla. Si los tres pasan a octavos, habrán chuleado la Copa. Y no es conformismo: es realismo…



Claro: es fútbol y hay que jugar y hasta Delfín puede ser campeón, pero la expectativa es una y la realidad es otra.



Meluk le Cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta