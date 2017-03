Meluk le cuenta… (El peor Ospina es el mejor portero)

Sin anestesia: el peor David Ospina es nuestro mejor portero. Y punto. ¡Ah! Y no se engañen ni se metan mentiras. Que le hayan hecho 12 goles en sus últimos tres partidos con esa vergüenza que es el Arsenal inglés no le quita que es, de lejos, de muy lejos, el mejor arquero de nuestro país y el dueño merecido, con escrituras, llave y candado, del arco de la Selección.



Diez de esos goles se los hizo un tal Bayern Múnich en la Liga de Campeones. En esa mochila, Ospina ayudó a meter uno: un cabezazo en el que dudó en salir al centro y se tiró tarde. El sábado pasado relevó al lesionado Cech y le hicieron dos. En uno está implicado en un enredo. En el otro, sus defensas lo abandonaron.



Pero supongamos que ha tenido la culpa absoluta en los 12 últimos goles que le han marcado. Supongamos que se los comió todos. Supongamos que fueron incluso 12 autogoles suyos. Supongamos eso y más.



Así y todo, ese supuesto peor Ospina es más de lejos y por mucho que Vargas, González, Castellanos, Cuadrado... Lo es por técnica, reflejos, ubicación, velocidad, atajador y por su inmensa experiencia internacional.



A muchos les suena raro que Castellanos, que anda algo mejor entre los de la Liga local, no haya sido llamado para los partidos contra Bolivia y Ecuador. No voy a discutir eso y si lo hiciera no daría un solo lamento desgarrado. Sí es cierto que tuvo cuatro buenas atajadas contra el Cristal peruano y que con el respaldo de su zaga en el campeonato local sostuvo hasta este domingo en la noche, un largo invicto. A los 11 minutos ya había recibido dos anotaciones.



A la larga, Vargas, González, Castellanos o Cuadrado son más o menos parejitos. ¡Hasta Bejarano! Vargas permitió tres goles en los juegos contra Medellín y Patriotas, alternado con un 0-0 contra Santa Fe. Este domingo le sacó un latigazo a Martínez Borja y le metieron uno. Cuadrado viene de recibir tres tantos de los ‘coleros de Gamero’ del Junior. ¡Hasta Toloza le hizo gol! Así las cosas, ¡hasta Toloza, a la Selección! González permitió seis goles en dos juegos y le regaló el segundo a River Plate.



Un detalle: en esta eliminatoria, los porteros suplentes de Pékerman han sido Vargas, González, Zapata y Bonilla. Ninguno más. Y sus diferencias no son tan fundamentales como para pensar que el mejor de ellos sea superior al peor Ospina, suponiendo, en gracia de discusión, que este lo sea ahora.



Meluk le cuenta...

​

Gabriel Meluk

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta