Futuro incierto de Osorio al frente de la Selección de México

El futuro del colombiano Juan Carlos Osorio al frente de el Tri parece estar en el aire, pese a tener una propuesta para extender su contrato como seleccionador mexicano y mientras la prensa deportiva local conjetura sobre su inminente salida y las propuestas múltiples que le han llegado.

Osorio, de 56 años, recibió una oferta de la Federación Mexicana para continuar en el cargo, aunque es posible que las mismas pretensiones tenga la Federación Colombiana de Fútbol ante la inminente salida del argentino José Pekerman.

Unidos también ha mostrado interés en fichar al técnico nacido en Santa Rosa de Cabal. Más que las tentadoras ofertas laborales, la principal razón de que Osorio no siga en México parece estar relacionada con el mal ambiente a su alrededor. A diferencia del difícil proceso para clasificar al Mundial de Brasil jugado en 2014, en las eliminatorias al de Rusia 2018 México lideró desde el primer partido.



Perdió un solo encuentro, de trámite cuando estaba ya clasificado en primer lugar, y con Osorio en el banquillo el Tri recuperó un respeto en la zona de la Concacaf. Pero la prensa local se concentró más en criticar las rotaciones de jugadores de un partido a otro.



El argentino Ricardo La Volpe y los mexicanos Hugo Sánchez y Miguel Herrera, tres de los predecesores de Osorio que no tuvieron tan buen rendimiento como el sudamericano, fueron de sus principales críticos y en el caso de Sánchez, se propuso a sí mismo para que despidieran al entrenador y le dieran su empleo.



Aunque la negativa del colombiano a la propuesta de la Federación para seguir aún no llega, los medios mexicanos la dan por hecho y el "tri" no tendrá más al técnico que se caracterizó por buscar variantes para mejorar el funcionamiento y fuera de la cancha resultó ser un hombre educado.



Eso último le trajo problemas porque dio pocas portadas en los diarios y una parte del periodismo, el que agradece los escándalos, no se lo perdonó. De la mano de Osorio, México ganó 33 partidos, empató 9 y perdió 10, se clasificó con comodidad a la Copa Mundial de Rusia y en ella el "tri" venció por primer vez en su historia al campeón mundial vigente. Fueron números insuficientes para los medios que exageraron sus reveses y minimizaron sus triunfos.





