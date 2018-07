¿Qué pasará con el futuro de Yerry Mina?

Tras un primer semestre bastante agridulce, en el que jugó poco y tuvo una participación casi nula en Barcelona, Yerry Mina está listo para mostrar sus capacidades y brillar en Europa.

El Mundial en Rusia, en el que fue uno de los mejores de Colombia, lo potenció y el central está con todas las ganas. No obstante, todavía no sabe en cuál club jugará.



Lo único que parece obvio, hasta este momento, es que no seguirá en el equipo catalán y que su destino será Inglaterra.

Mina jugó 7 partidos en el primer semestre del año con Barcelona. Foto: EFE

Según el diario Sport, Everton, Manchester United y Leicester son los equipos interesados en el colombiano.



“Everton ofrecería 35 millones de euros por el central, pero es una opción que no lo seduce mucho”, aseguró el medio, al tiempo que agregó que el United es la posibilidad que más le agrada a Mina.



“Los ‘red devils’ quieren al zaguero inglés Harry Maguire y si no logran contratarlo irían por Mina, por quien ofrecerían 40 millones de euros. Si le quitan a Maguire al Leicester, serían los ‘foxes’ los que intentarían el fichaje del colombiano”, reveló Sport.



Pero aparte de estos 3 clubes, en los últimos meses se ha hablado sobre otros que se habrían fijado en Yerry.

Según informan en Europa, desde Inglaterra ofrecerían hasta 40 millones de dólares por Mina.

Mundo Deportivo, por ejemplo, habló de Liverpool (Inglaterra) y de Fenerbahce (Turquía), mientras que The Sun puso a West Ham como uno de los interesados. Otro que ha sonado es el Real Betis, de España.



Esta semana se tendría claridad sobre el futuro de Mina. ¿Cuál será su destino final?



