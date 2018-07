Comité Ejecutivo empezará a tratar el tema José Pékerman

Con una particular frase, muy en su estilo barranquillero, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió a la situación de José Pékerman y la opción de seguir como entrenador de la Selección Colombia. “Tengo claro lo que quiero, pero eso no se le digo ni a mi mujer, porque eso puede desequilibrar la balanza”, le dijo a EL TIEMPO antes de la reunión de Comité Ejecutivo que será este jueves en Bogotá.

El tema se empezará a tratar en esta primera reunión posmundial, en la que estarán Álvaro González, presidente de Difútbol, y Claudia Gerrero, presidente encargada de la Dimayor, además de los vocales Alejandro Hernández, Claudio Cogollo, Jesualdo Morelli y Elkin Arce, quienes conforman el Comité saliente que ejercerá hasta finales de agosto, cuando se posesionen los dos nuevos integrantes, César Pastrana y Jaime Pineda, quienes reemplazarán a Hernández y Morelli.



Jesurún aseguró que “la reunión será de exploración”, para plantear el tema de Pékerman, cuyo contrato vence a finales de agosto, y para ver en qué sinfonía están los directivos. Incluso, no se espera aún el informe técnico luego del Mundial de Rusia, en el que Colombia alcanzó los octavos de final.



Jesurún aseguró que antes de cualquier cosa, lo primero y lo necesario es conocer la intención que tiene el cuerpo técnico, porque “si ellos no quieren seguir, no hay nada que hacer”.



En la misma sintonía está Álvaro González, también consultado por EL TIEMPO, y quien opinó: “Con Pékerman hemos tenido logros importantes, pero prefiero conocer su concepto antes de fijar mi posición”.



En los pasillos de la Federación, tal como lo publicó EL TIEMPO el pasado 16 de julio, un día después de la final del Mundial, se dice que “El éxito no se discute y lo bueno no se cambia”, aunque también se dice que lo bueno se puede hacer con otra persona. Pero como también publicó este diario, el cuerpo técnico estaba esperando un pronunciamiento público de la Federación en torno a un interés en que continúe.



Hace 4 años, cuando Pékerman renovó su contrato, tras el mundial de Brasil, el entonces presidente Luis Bedoya manifestó públicamente que él era el plan A, B y C, “ellos siempre nos informaron que la posibilidad con la Federación era la primera y no se reunirían con nadie más”, dijo entonces.

Por ahora lo que sí está confirmado son los dos partidos amistosos que tendrá Colombia en la próxima fechas Fifa, uno contra Venezuela, el 7 de septiembre, en Miami, y el otro contra Argentina, el 11 de septiembre, también en Estados Unidos.



Desde Argentina, versiones de prensa insisten a diario en que Pékerman es firme candidato para sumir el cargo de director de selecciones de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino). El propio presidente del ente, Claudio Tapia, aseguró a emisoras locales que “Pékerman le puede aportar muchísimo al fútbol argentino desde donde le toque”, pero también confirmó que no han hablado con él ni con nadie de su entorno, ante las versiones que indicaban que había sostenido una reunión en Europa con Pascual Lezcano, representante del entrenador.



DEPORTES