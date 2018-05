Cristiano Ronaldo y Bale: un futuro que no pinta tan blanco

El festejo de la tercera Champions consecutiva y la decimotercera corona del Real Madrid ha tenido que compartir las portadas de los diarios con la incertidumbre acerca del futuro de dos de sus estrellas: una, el portugués Cristiano Ronaldo, su referente en esta increíble racha, y la otra, el galés Gareth Bale, autor de dos de los tres goles en la final del sábado frente al Liverpool.

Las declaraciones de Cristiano y Bale dinamitaron el ambiente de la celebración, con la posibilidad de que ambos jugadores dejaran el club tras el Mundial de Rusia. El portugués, que no tuvo gran brillo en la final, soltó la primera bomba: “Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí siempre han estado a mi lado”, dijo. ¿Para quién iba el comentario?



Cristiano está próximo a cumplir 33 años. Sigue siendo determinante en el Real Madrid. Pero todo parece indicar que no le gustó mucho la idea que tendría el club blanco de llevar al brasileño Neymar. Al respecto, dijo: “Tengo cinco Champions, cinco Balones de Oro. No voy a envidiar a nadie”.



Después de esa declaración, CR7 ha bajado la guardia. “Quizá no debí decir lo que dije. No era el momento adecuado y cuando eres honesto te sale. Soy claro y digo las cosas como son. No era un momento adecuado por la historia. No quería, pero tampoco me arrepiento. Ya he hablado con mi agente. No me ha calentado nada. Son situaciones que vienen de algún tiempo y te descontrolas. Las cosas no se solucionan con dinero”.



Este domingo, durante el festejo con los hinchas en la Plaza de Cibeles, el portugués se veía muy contento. Fue el director de orquesta de los cánticos de sus compañeros, encabezó más de una vez el grito de “campeones, campeones” y lanzó una frase que para los fanáticos del club resultó esperanzadora: “Gracias, chicos, y hasta el próximo año”.



El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha bajado la presión cada vez que se acercó a un micrófono. “Aquí lo importante es el club. Un día como hoy lo más importante es que estamos festejando esta Champions. No entro a hablar de esto. Siempre se habla y nunca pasa nada”, señaló Pérez, en declaraciones a Antena 3.

¿De salida?

En cambio, el futuro de Gareth Bale no parece tan claro. Fue la figura de la final, pero no le gustó el hecho de haber tenido que comenzar el partido desde el banco de suplentes.



“Obviamente tengo que jugar todas las semanas, siempre lo he querido hacer y necesito más minutos. Si no puedo hacerlo en el Real Madrid tengo que pensarlo durante el verano, tengo tiempo para pensar relajado y decidir mi futuro”, dijo en rueda de prensa.



“Tengo que sentarme a hablar tranquilamente con mi agente. Necesito más minutos todas las semanas y si no puede ser en el Real Madrid tendré que pensarlo mucho. Acaba de terminar la temporada, debo pensar si me quedo o no”, añadió.



Algunos medios han puesto sobre la mesa la posibilidad de que Bale llegue al Manchester United. El galés no alcanzó a ser dirigido por Mourinho en el Real Madrid, pues llegó en la temporada en que el DT se fue del club.



Sin embargo, el diario The Guardian aseguró que a Mourinho le preocupa el historial de lesiones de Bale y que por eso lo habría descartado. ¿Qué pasará?



