10 estrellas del fútbol que quedaron por fuera del premio ‘The best’

Dylan Martínez / REUTERS

N’Golo Kanté, así como Ramos, no alcanzó a quedar entre los mejores jugadores del mundo este año. En 2017, el francés ingresó al 'The Best' gracias al título de Premier logrado con el Chelsea. Paradójicamente, este año no está entre los nominados pese a que alzó el máximo trofeo a nivel de selecciones con Francia.