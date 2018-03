Los jugadores que estuvieron en el Panini pero no jugaron el mundial

Panini

Álvaro Arbeloa no estuvo en el Mundial de Brasil 2014 debido a que el entonces entrenador de la selección española, Vicente Del Bosque, no lo incluyó en la lista de los 23 seleccionados. En ese momento el jugador compartió en su cuenta de Twitter este mensaje: "¡Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo! Se cierra una etapa muy bonita para mi y ya sólo me queda desear toda la suerte del mundo a la selección y a mis compañeros. ¡Volved con otra estrella en el pecho!".