Frank Fabra y otros jugadores que se han perdido un Mundial por lesión

A menos de una semana para que empiece el Mundial de Rusia 2018 y a 10 días para el debut de la Selección Colombia, el lateral izquierdo Frank Fabra sufrió una grave lesión que lo saca del torneo. Mala suerte.



Se trata de una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, una lesión que sacaría al antioqueño, por lo menos, 6 meses de las canchas.

Ésta lesión es una vieja conocida de la Selección: hace 4 años fue Falcao García, figura y goleador 'tricolor', quien la sufrió, también en la pierna izquierda, quedándose por fuera del Mundial de Brasil.

Otros casos

Junto con Fabra ya son varios los jugadores que no estarán en Rusia por lesiones.



Están los argentinos Sergio 'Chiquito' Romero y Manuel Lanzini, quienes sufrieron un bloqueo articular en la rodilla derecha y una rotura de ligamentos en la pierna derecha, respectivamente.



El brasileño Dani Alves, el lateral titular e Brasil, no jugará su tercer Mundial, pues tuvo una desinserción en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.



Oxlade Chamberlain (Inglaterra), también por un problema de rodilla, no estará en Rusia con el seleccionado, al igual que el sueco Jakob Johansson, quien anotó el gol en el partido contra Italia, que le dio el paso a su equipo al Mundial.



Youssef Msakni es el referente de Túnez, el jugador se rompió el ligamento cruzado anterior en abril y será otro de los ausentes en Rusia.



Otros casos son los del polaco Kamil Glik y el panameño Alberto Quintero. El primero presentó una lesión en el ligamento de la articulación acromioclavicular y el segundo, una fractura en el pie derecho.



Hace 4 años el alemán Marco Reus no pudo estar en Brasil por una lesión de tobillo. "Daría todo mi dinero por estar sano", dijo en su momento el talentoso jugador.



En Sudáfrica 2010, Alemania no pudo contar Michael Ballack por una rotura de los ligamentos de el tobillo derecho.



El francés Robert Pires, por molestias en unade sus rodillas, y el español Santiago Cañizares, por un corte que sufrió en su pierna derecha, no estuvieron en Corea y Japón 2002.



En los 90 fueron el brasileño Romaril y el holandés Marco van Basten quienes se quedaron por fuera de Francia 1998 y EE. UU. 1994.



El suramericano padeció molestias musculares y em europeo no recibió permiso de su equipo, el Milan, porque era muy propenso a lesiones.



ELTIEMPO.COM