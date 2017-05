'Me dijeron de todo: 'negro', 'mono', vete para tu país': Fabra

Frank Fabra fue noticia este fin de semana en el fútbol argentino. El lateral izquierdo de Boca Juniors fue víctima de insultos racistas en el empate 0-0 contra Estudiantes de La Plata, hecho que repudió su equipo y sus propios compañeros.

Aunque se había especulado que los insultos hacia Fabra venían de sus rivales y que lo habían hecho llegar hasta las lágrimas, el colombiano lo desmintió y se desahogó respecto a las ofensas.



“Me sentí un poco mal, pero no es verdad que fueron los jugadores, aunque sí cierta parte de la hinchada. Los jugadores rivales no me dijeron nada, eso es mentira, todo fue de parte de la tribuna”, aseguró Fabra a ‘Blu Radio’, en declaraciones que este martes recoge la prensa argentina.



“Me dijeron de todo: 'negro', 'mono', vete para tu país…muchas cosas”, describió Frank, mientras que agradeció a sus compañeros y cuerpo técnico por el apoyo recibido: “Yo trataba de no pararle bolas a estos insultos. Nuestro capitán, Gago, le decía al árbitro que parara el partido y eso me hizo sentir querido por mis compañeros. Les agradezco a ellos y al cuerpo técnico”.



“No es la primera vez que recibo esos insultos, otras veces uno trata de no prestarle mucha atención. No me siento más ni menos que nadie por mi color. Le doy gracias a mi mamá y a Dios por haberme hecho negro”, finalizó el lateral.



Redacción Futbolred