Paraguay saldrá ‘a matar o morir’ contra Ecuador: DT. ‘Chiqui’ Arce

Paraguay encarará este jueves en Asunción el partido contra Ecuador, de la fase de clasificación para Rusia 2018, “a matar o morir”, ante su necesidad de obtener los tres puntos para seguir con opciones de llegar al Mundial, dijo este miércoles en rueda de prensa el técnico de la Albirroja, Francisco ‘Chiqui’ Arce.



Arce destacó que afrontarán el partido con fuerza, garra y temperamento, lo que es la manera de ser de la selección de Paraguay.

“Estoy confiado en que vamos a hacer un gran partido”, sentenció el técnico paraguayo en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Ypané (Gran Asunción).



El entrenador de la albirroja señaló que tiene un equipo titular aproximado para el duelo en el estadio Defensores del Chaco contra Ecuador, pero que esperará a la última sesión de entrenamiento en la tarde del miércoles para acabar de confirmar su once.



“Hay uno o dos (jugadores) que estamos cuidando con más intensidad”, refirió Arce sobre algunos futbolistas que han llegado a la convocatoria con algunas dudas físicas.

Estoy confiado en que vamos a hacer un gran partido. Tenemos un par de dudas que resolveremos FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Arce no quiso desvelar nombres, posiciones o sistema de juego para no facilitar cosas mínimas al rival, una selección ecuatoriana que es tercera en la clasificación de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Rusia 2018, con 20 puntos.



Preguntado por las palabras de su rival en el banquillo, el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros, quien calificó a Paraguay como impredecible en el campo, Arce respondió que “es mejor ser imprevisibles y explotar el jueves en el partido”.



"Yo estoy seguro de que en el fondo (Quinteros) sabe que no va a ser (un partido) fácil", dijo el técnico paraguayo.



En cuanto al ambiente en la grada el jueves, Arce indicó que está "seguro de que el estadio va a estar lleno".



Paraguay se enfrentará en Asunción contra Ecuador por la decimotercera fecha de la eliminatoria para Rusia 2018, y el martes de la siguiente semana viajará a Sao Paulo (Brasil) para jugar contra la Canarinha, que es líder con 27 puntos.



EFE