Foto de Messi supera los 65 millones de visualizaciones en redes

Una foto de Leo Messi, que festeja con los seguidores barcelonistas el sexto gol y la remontada ante el Paris Saint-Germain, obra del mexicano Santiago Garcés, ha superado los 65 millones de visualizaciones en las diferentes redes sociales.



En la foto se ve a Messi, puño en alto, celebrando el tanto de Sergi Roberto con los aficionados.



"La foto es icónica, es un símbolo, es una foto que pasará a la historia", ha comentado Garcés, que trabaja desde hace cuatro años en el club azulgrana.



"La foto simboliza un personaje y acaba de cerrar un ciclo de lo que es este personaje. Si esta foto hubiera sido tras el primer gol y después no hubiera habido remontada, no hubiera sido lo mismo", comenta en declaraciones a los medios del club Poco después de que el Barça mostrará la imagen, la misma se convirtió en viral.



Desde entonces, sumando las diferentes redes sociales, la visualización de la foto supera los 65 millones.



En Facebook, la publicación es la más vista de la cuenta oficial del FC Barcelona y la han visto 56 millones de personas, ha generado 3,3 millones de reacciones (2,6 millones de 'me gusta'), se ha compartido 220.00 veces y ha provocado unos 5.000 comentarios.



36 horas después de ser publicada la imagen en Instagram en la cuenta oficial del club azulgrana, la foto la han visto más de 6,8 millones de usuarios, ha provocado 1,7 millones de interacciones y más de 34.000 comentarios.



En Twitter la imagen también alcanzó un gran tráfico, puesto que la han visto más de 2,5 millones de personas, con más de 28.000 me gusta' y más de 21.000 retuiteos.



La fotografía ha dado la vuelta al mundo. En la misma se retrata el momento en el que Messi, poco después del 6-1 de Sergi Roberto, se pone de pie sobre una valla publicitaria y lo celebra con los seguidores situados en la grada de animación del gol norte.



