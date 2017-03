Fortalezas y debilidades de la defensa de Colombia jugando por fuera

Para Colombia el partido de este martes será un partido importantísimo. Frente a Ecuador será importante, por lo menos, no perder si quiere mantener encendida su ilusión de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Aquí sus fortalezas y debilidades de la Selección jugando de visitante.

Fortalezas



Con tres de marca le ha ido mejor. Los siete puntos que consiguió Colombia en la eliminatoria los logró jugando con tres volantes de recuperación. Lo hizo en Chile, donde empató 1-1 (Torres, Sánchez, Mejía); en Bolivia, donde ganó 2-3 (Celis, Torres, Pérez), y en Paraguay, donde se impuso 0-1 (Barrios, Sánchez, Aguilar).



Esperar y contraatacar. En los partidos en los que la Selección Colombia decidió aguantar en defensa y tratar de buscar así los espacios para atacar consiguió mejores resultados, aun corriendo el riesgo de que el rival se le fuera encima y tratara de provocar algún error.



Arquero seguro y confiable. David Ospina ha demostrado en la eliminatoria su capacidad como portero, así no tenga continuidad en su club, el Arsenal de Inglaterra. No ha cometido errores graves y, más bien, en algunos casos ha sido víctima de los errores de sus compañeros.

David Ospina, estrella de la Selección y actual arquero en Arsenal F.C. Foto: EFE

Debilidades

​

El juego aéreo, un dolor de cabeza. Colombia tiene muchos problemas para defender cuando le levantan la pelota. Cuatro de los goles recibidos en esta eliminatoria fueron de cabeza (Diego Godín, Arturo Vidal, Miranda y Gonzalo Higuaín). Y no es un problema nuevo: también lo ha sufrido en otros torneos.



Mucho balón perdido en campo propio. Colombia no ha tenido seguridad saliendo de su campo y ha recibido varios goles tras perder la pelota en su propio campo. Entre ellos están el tercer gol en Uruguay en Montevideo, el tercero en Argentina en San Juan y el segundo de Brasil en Manaos.



Inestabilidad en la nómina. Colombia solo repitió una vez formación en la eliminatoria. Y una de las zonas más inestables del equipo es la defensa. Si bien David Ospina ha atajado todos los partidos, los zagueros centrales, los laterales y los volantes de marca no han tenido continuidad.



DEPORTES