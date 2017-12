La Fifa se considera una víctima por los recientes casos de corrupción

La FIFA ha afirmado este viernes, a través de un portavoz, que se considera "una víctima" de los casos por los que han sido hallados culpables de corrupción el paraguayo Juan Ángel Napout y el brasileño José María Marín por una corte federal de Nueva York.

"Como el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reconocido una vez más durante el juicio, la FIFA es víctima del presunto delito que se ha tratado en el juicio", afirma un portavoz de la FIFA.



"La FIFA apoya y anima firmemente los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para responsabilizar a las personas que abusaron de sus posiciones y corrompieron el fútbol internacional para su propio beneficio personal", agrega.

Y concluye diciendo que "dado que el jurado ha declarado culpables a varios acusados de los delitos imputados, la FIFA adoptará todas las medidas necesarias para obtener la restitución y recuperar las pérdidas causadas por su mala conducta".

Los expresidentes del fútbol sudamericano, el paraguayo Juan Ángel Napout y el brasileño José María Marín, fueron hallados culpables de corrupción este viernes por una corte federal de Nueva York, en el sonado caso conocido como "Fifgate".



Después de seis días de deliberaciones, un jurado de la corte federal del distrito de Brooklyn declaró culpables al expresidente de la Conmebol, Jose Ángel Napout y al que fuera mandatario de la Confederación Brasileña de Fútbol, Jose María Marín, mientras que aún no ha alcanzado un veredicto en el caso del ex máximo líder del fútbol en Perú, Manuel Burga.



Napout, Marín y Burga se habían declarado no culpables de las acusaciones que presentó en su contra el Gobierno de Estados Unidos por corrupción y de beneficiarse con la venta de los derechos televisivos de competiciones de la FIFA como la Copa América.





EFE