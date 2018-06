Hierro, de central goleador a técnico de la poderosa España

Tras haber tenido sólo una pequeña experiencia como técnico al frente del Oviedo de la segunda división española (2016 - 2017), el excentral español Fernando Hierro encara ahora un reto mayúsculo: ser el director técnico de la Selección de España y nada menos que en un mundial.

“Lo he tenido claro desde el primer momento. Es mi responsabilidad. No podía decir que no, porque yo mismo no me lo perdonaría”, dijo el hasta este miércoles el director deportivo de la Federación Española de Fútbol, ya con ganas de preparar el debut en el Mundial.



Fernando Hierro es la solución de Luis Rubiales, presidente de la Federación española, al terremoto inesperado. Hierro escribió su historia como futbolista con la selección española y ahora se dispone a hacerlo como seleccionador, un puesto en el que jamás pensó cuando a finales de noviembre de 2017 firmaba su regreso a la RFEF, con el objetivo inmediato de repetir en Rusia el éxito de Sudáfrica.



“Cuando el presidente me ha comentado la posibilidad tenía tres alternativas: una decir que no, otra irme y la tercera aceptar y estar presente, saber que hay un grupo de jugadores, un ‘staff’, una Federación y un fútbol español y que es el momento de dar un paso adelante”, explicó en rueda de prensa esta tarde en Krasnodar.



Su nombramiento de urgencia llega pocos minutos después de que Rubiales anunciara la destitución del técnico Julen Lopetegui al frente de la 'Roja', tras conocerse el martes de manera sorpresiva su fichaje por el Real Madrid. Rubiales opta con el nombramiento de Hierro por una persona cercana a los jugadores y conocedor de los entresijos de la Federación, en la que había sido director deportivo durante cuatro años entre 2007 y 2011, coincidiendo con la mejor etapa de la 'Roja', ganadora de una Eurocopa (2008) y un Mundial (2010).

Nacido en la pequeña localidad malagueña de Vélez-Málaga, en el sur de España, en cuyo club se formó, Hierro pasó al Real Valladolid, en cuyo filial jugó antes de debutar en primera división en 1987 con el equipo de la capital castellano-leonesa. En el Valladolid, este defensa alto (1,88 metros), de fuerte pegada y goleador, cuyo estilo empezó a perfilar al central moderno, comenzó a atraer la mirada de los grandes clubes.



Sólo dos años tardó en recalar en el Real Madrid, en 1989, pese a que Valladolid y Atlético de Madrid habían llegado a un acuerdo entre clubes, pero el jugador se decantó por el equipo blanco. Durante catorce temporadas militó en el Real Madrid, convirtiéndose en uno de los pilares del conjunto 'merengue', con el que jugó 601 partidos oficiales y marcó 127 goles.



Central contundente, con visión de juego, gran trato de balón y potencia en el juego aéreo que se transformó en pegada. En la Liga 1991-92 marcó once goles en las quince primeras jornadas. Fue una campaña que la cerró como máximo artillero de su equipo, con 21 tantos.



Junto a los Butragueño, Míchel, Hugo Sánchez acabó marcando una época en el Real Madrid con el que ganó cinco Ligas, una Copa del Rey, cinco Supercopas de España, tres Ligas de Campeones, una Supercopa de Europa y dos Copas Intercontinentales.



Su buen desempeño en el Real Madrid le llevó a la selección, donde se convirtió pronto también un pilar de la Roja, con la que jugó 89 partidos, en los que marcó 29 goles. Defendió los colores de la Roja en cuatro Mundiales (1990, 1994, 1998, 2002) y dos Eurocopas 1996 y 2000, llegando a cuartos de final como mejor clasificación.



Se retiró de la Selección tras el Mundial de Corea del Sur, con la amargura de quedarse a puertas de un gran éxito por un arbitraje cuestionado.



A finales de noviembre de 2017, Fernando Hierro firmó su regreso a la RFEF, con el objetivo inmediato de repetir en Rusia el éxito de Sudáfrica, pero por su mento jamás pasó que pronto se iba a convertir en seleccionador de su Selección.



Con información de AFP y EFE.