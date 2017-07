Colfútbol y su presidente son mencionados en escándalo de corrupción

En el documento del juez Santiago Pedraz, revelado por el diario As de Madrid, incluye unas conversaciones telefónicas en las que aparecen, entre otros y de manera puntual, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (Colfútbol), Ramón Jesurún, quien es mencionado varias veces, así como fue nombrado Alejandro Hernández, vocal del comité ejecutivo de Colfútbol. En ellas se habla de “dineros” y “contratos” a raíz del partido amistoso entre las selecciones de ambos países que se realizó el 7 de junio pasado, en Murcia (2-2).

El juez de la Audiencia Nacional española sospecha que Gorka Villar, hijo del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, se benefició de al menos diez partidos de la selección española contra otras selecciones, de las que acabó percibiendo cobros. Casos en los que se aprecia “una especie de relación triangular” entre la Federación Española RFEF, federaciones extranjeras (entre ellas la colombiana) y Sports Advisers SL, la empresa de Gorka Villar, quien, pese a no tener cargo alguno en la federación, participó directamente en algunas negociaciones, un entramado para lucrarse de millones de euros.

Gorka Villar, hijo del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, con un agente de la Guardia Civil. Foto: EFE

Uno de los métodos utilizados, según refleja el auto, era el de la organización de partidos amistosos para beneficiar a la empresa del hijo de Villar. “En todos y cada uno” de los casos se aprecia una “inmediación temporal” entre el partido de la selección y la contratación de los servicios de la empresa de Gorka Villar y en algunos, como en el caso de Colombia, se implica directamente en la negociación del partido.



Según el juez, por las escuchas recogidas “el dato objetivo es que pocos días después de la celebración de un partido de la selección española de fútbol con la selección de fútbol de Colombia, existen fuertes expectativas (‘tráenos un contrato’) de que Gorka ultime las negociaciones de un contrato de asesoría jurídica, que obviamente le reportará beneficios, con la federación de fútbol de Colombia, cuya delegación encabezada por su presidente estuvo en España”.

Y agrega: “Otro indicio de las buenas relaciones actuales de Gorka Villar con la Federación Colombiana de Fútbol y sus dirigentes es que Sport Advisers SL (la empresa de asesorías legales y deportivas de Gorka) recibió divisas procedentes de Colombia en el 2015 por valor de 124.216,84 euros”, unos 433 millones de pesos colombianos al cambio actual.

'No pagaron nada'

En el auto se asegura que el 30 de mayo pasado, Gorka Villar recibió una llamada de Jesurún, desde Colombia, en la que este le pide que se entere de lo que le va a pagar la Federación Española por el partido: “Tu papá (Ángel María) me dijo que había unos… un dinero de eso”, le dijo el presidente de Colfútbol.



Jesurún, al respecto, le dijo este jueves a EL TIEMPO: “Conocemos el dosier y en él no hay absolutamente nada en contra de nosotros. Debo decir que nosotros sí le pedimos el pago de un dinero a la Federación Española por la realización del partido amistoso, pago que nunca hicieron. Nunca le pagaron nada a la Federación por el partido como pretendíamos recibir como entidad”.

Sobre el “contrato” que se menciona en el expediente, Jesurún dijo: “La empresa de Gorka, que presta asesorías legales y deportivas, tuvo un contrato con Colfútbol, como creo que lo tienen o tuvieron con algunos clubes colombianos y con varias federaciones de Suramérica. Ese contrato fue por unos 2 o 3 años hasta el 2015 y ellos ahora estaban ofreciendo sus servicios nuevamente. Inclusive, nos enviaron una carta en estos días en la que insisten en que, a pesar de lo sucedido, puede prestar sus servicios de manera correcta”.



El auto judicial español indica que ese contrato de asesoría se logró luego de que se realizara otro juego amistoso entre las selecciones de España y Colombia, ese en Madrid en febrero del 2011, cuando el presidente de Colfútbol era Luis Bedoya, quien renunció a su cargo en noviembre del 2015 y desde ese momento está en Estados Unidos, en medio del escándalo de corrupción de derechos de televisión que sacudió a la Conmebol y a sus directivos integrantes de la Fifa.

Ramón Jesurún, presidente de Colfútbol Foto: Reuters

Sobre ese contrato entre Colfútbol y Sport Advisers SL, Jesurún dijo no tener mayor información la noche de este jueves (feriado en Colombia), pero que creía que era por un monto razonable y por concepto de asesorías de derecho deportivo y gerencia deportiva. Cabe recordar que Jesurún ocupa la presidencia de Colfútbol desde noviembre del 2015, en reemplazo de Bedoya, y que por ese entonces era el vicepresidente de Colfútbol.



“Ese contrato nunca pasó por el comité ejecutivo, entre otras cosas porque no tenía por qué pasar, pues era resorte del anterior presidente; pero todos sí sabíamos de él. Fue muy utilizado en conflictos internacionales de transferencias de jugadores por los equipos. Asumo que terminó cuando Gorka fue nombrado secretario general de la Conmebol por el anterior presidente de la entidad, el paraguayo Juan Ángel Napout”, explicó Jesurún.

En el expediente del juez Pedraz se asegura además que Villar padre dio orden de pagar el transporte en tren de alta velocidad (AVE), dar 50 boletas del partido amistoso y mantener trato especial a los dirigentes de la Federación Colombiana con el propósito de que la firma de su hijo pudiera obtener “el contrato”.



“Ellos sí pagaron el transporte de Alicante a Madrid. Nada más. No pagaron hoteles de concentración y las boletas son las cortesías que siempre se entregan a todas las federaciones en esta clase de partidos”, contó Jesurún.

¿Y Hernández, qué?

En el expediente también se asegura que un abogado contratado por Sport Advisers SL recibió instrucciones de Gorka para lograr el contrato. “Lo que no te puedo pedir es que le hables a Ramón del contrato porque eso no funciona así con ellos… Pero sí podéis, sí podéis estar con Alejandro y hablar del tema”. Ese Alejandro es Alejandro Hernández.



“No sé de qué contrato estarán hablando. No tengo ni idea de ningún contrato. La verdad no sé. Yo el único favor que le pedí a Gorka fue que me consiguiera el cupo para el curso de director deportivo que empieza en septiembre en la Federación Española y me lo consiguió y ya”, dijo Hernández a EL TIEMPO.



