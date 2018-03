Los amistosos previos al Mundial de Rusia que no se puede perder

Este viernes 23 de marzo será la primera fecha de amistosos internacionales del año, en la jornada se enfrentarán equipos que competirán en Rusia 2018.



Estos son los horarios de los encuentros:

6:35 a. m.

Uruguay vs. República Checa



La selección uruguaya jugará con República Checa en la China Cup, un torneo amistoso al que no solo invitaron a los charrúas, sino también a la selección de Gales y China, su anfitriona.

11:00 a. m.

Rusia vs. Brasil



Rusia jugará contra Brasil en el estadio Luzhnki, de Moscú. La anfitriona de la máxima competición de fútbol recibe a los dirigidos por Tite en un partido preparador para la cita mundialista.

2:45 p. m.

Cuatro partidos tendrán lugar a esta hora.



Alemania vs. España.



Primero, un partido amistoso con sabor a final mundialista. La selección de Alemania, dirigida por Joachim Low, se enfrentará a la selección de España, dirigida por Julen Lopetegui.



Italia vs. Argentina



Los italianos se medirán ante la selección Argentina de Lionel Messi, el astro del Barcelona al cual se le han escapado varios títulos con la camiseta albiceleste.



Portugal vs. Egipto



El actual campeón de la Eurocopa se mide a un equipo revelación de África. Portugal, de la mano de Cristiano Ronaldo, enfrentará a Egipto, una selección que ingresó a la cita de Rusia 2018 gracias a Mohamed Salah, jugador revelación de la Premier League por sus actuaciones con el Liverpool.

Holanda vs. Inglaterra



De igual forma, Holanda, otro ausente del mundial, será la prueba de fuego para Inglaterra. Con la ausencia del goleador Harry Kane, la selección inglesa deberá plantear nuevos esquemas para evitar el paso de la ‘Naranja Mecánica’.

3:00 p. m.

Francia vs. Colombia



El atractivo en París queda a cargo del encuentro de Francia, dirigida por Didier Deschamps, contra Colombia, la dirigida por José Néstor Pékerman. Griezmann, Mbappé y Pogba, se medirán en el campo a James Rodríguez, Luis Muriel y Radamel Falcao García ‘El tigre’.

7:00 p. m.

Perú vs. Croacia



Otro 'imperdible' será Perú, que retornó a un mundial después de estar en Argentina en el 1978, y Croacia, que tiene en su equipo a dos pilares de los mejores equipos de España: Iván Rakitic, del Barcelona, y Luca Modric, del Real Madrid.

9:00 p. m.

México vs. Islandia



México, dirigida por Juan Carlos Osorio, se medirá a Islandia, la selección que rompió todos los esquemas para la cita mundialista de Rusia. Un partido parejo que promete medir fuerzas de dos grandes selecciones que harán su máximo esfuerzo en el mundial.



ELTIEMPO.COM