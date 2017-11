Conozca todos los detalles del sorteo del Mundial de Rusia

16 de noviembre 2017 , 09:15 a.m.

Quedaron listas las 32 selecciones clasificadas para el Mundial de 2018, en Rusia, certamen que se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 15 de julio. La mesa está más que servida para el sorteo y mirar cómo quedará la conformación de los grupos. Estos, los detalles claves:

¿Cuándo será el sorteo y en dónde?



Este viernes primero de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo de Rusia 2018 en el Palacio del Kremlin, de Moscú.



¿La hora?, ¿se verá por TV?



Este sorteo de la fase de grupos comenzará a las 11 a. m., hora de Colombia, y se podrá ver en la pantalla de ‘Caracol TV’, ‘RCN TV’ y ‘Win Sports’.



El procedimiento del sorteo



Los 32 equipos se ubicarán en bombos numerados que van del 1 al 4 según el escalafón de la Fifa. Las cabezas de serie, que son ocho: Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Francia, se ubicarán en un bombo (para cada grupo) cada una: siete fueron ordenadas por su clasificación y el último por ser país anfitrión, Rusia, que ya se conoce que encabezará el grupo A.



La selección cabeza de serie irá a cada grupo, que son ocho y se identificarán con las letras de la A a la H. Salvo conjuntos europeos, no se pueden enfrentar dos países de la misma confederación.



¿Cómo le tocaría a Colombia?

Colombia no fue cabeza de serie, así que quedó instalada en el bombo 2. Por directriz Fifa, no enfrentará a otro equipo de la Conmebol, tampoco a ninguno de los ubicados en su mismo bombo, que son: España, Perú, Suiza, Inglaterra, México, Uruguay y Croacia. Pero sí podría tocarle, por ejemplo, ir al grupo de Alemania, gran favorita para la Copa del Mundo y quizá el rival más temible.



REDACCIÓN FUTBOLRED