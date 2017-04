Fecha clave para James y Falcao, en España y Francia

La Liga española tendrá este sábado un nuevo mano a mano entre Barcelona y Real Madrid, en busca del título. Los madridistas enfrentarán en el Bernabéu al Valencia, mientras que los catalanes visitarán al Español, en la fecha 35.



Los dos equipos vienen de ganar sus respectivos juegos a mitad de semana, y con goleadas. Pero fecha tras fecha disputan una pugna en la que ninguno puede ceder.

Ahora, el Real Madrid, que también tiene la mente puesta en la Liga de Campeones que jugará el próximo martes contra el Atlético, recibirá este sábado al Valencia (9:15 a. m.).

Es un partido trascendental, más allá de que el rival llegue en un mal momento, tras una floja campaña. El Madrid no olvida que Valencia ya lo venció en esta temporada, 2-1.



“Tengo una plantilla extraordinaria con todos metidos; saben que esto es el Real Madrid y que cada partido nos jugamos la Liga y la Champions”, dijo ayer en conferencia de prensa el DT Zinedine Zidane.



Esta es una nueva oportunidad que tiene el colombiano James Rodríguez para jugar o tener minutos, después de su buen papel contra la Coruña, anotando dos goles en el triunfo 2-6. Pero Zidane no tiene dudas y volverá a apostar hoy por su columna vertebral fija, encabezada por Cristiano Ronaldo.



“Más que la calidad de la plantilla, sobre todo me quedo con la seriedad. Son muy profesionales y respetuosos. Estamos en el mismo camino. Luego es verdad que cada uno puede pensar que juega menos o más. Tengo que elegir yo y es de las cosas más difíciles de un entrenador”, dijo ayer Zidane, respecto a las posibilidades de varios jugadores que juegan muy poco y que lo hicieron bien en la fecha pasada.



Por su parte, el Barcelona llega al duelo contra Epañol (1:45 p. m.) después de golear al Osasuna 7-1, y con el triunfo en el Bernabéu contra Real Madrid, 2-3, lo que le está permitiendo disfrutar de un liderato virtual, a la espera de que los madridistas cumplan con su partido pendiente (en el campo del Celta).



Barcelona recuperará a una de sus estrellas, el brasileño Neymar Jr., que ha cumplido los tres partidos de sanción impuestos por su expulsión ante el Málaga. El que está comprometido es el capitán Andrés Iniesta, que en el último entrenamiento tuvo un problema en un aductor.



“Ahora, solo por el número de jornadas que quedan, necesitamos ganar todos los partidos (...). Será un partido de dificultad para los dos equipos y de intensidad alta”, dijo el DT Luis Enrique.

Falcao, a seguir en racha

Mientras James espera la difícil posibilidad de ser inicialista hoy con el Real Madrid, Falcao García, en Mónaco, sigue pasando un momento excepcional y seguramente será titular para el partido de este sábado contra el Toulouse (10 a. m.), en la fecha 35 de la liga francesa.



Aunque el Mónaco fue eliminado en la semifinal de la Copa de Francia, el pasado miércoles, está en plena lucha para ganar la Liga y pelear hasta el final en la Liga de Campeones, en la que enfrentará a la Juventus. Dos frentes en los que Falcao será fundamental.



Mónaco perdió la semifinal de la Copa, en un partido en el que el DT Leonardo Jardim alineó a un plantel B. Pero hoy se espera que tenga a lo mejor de su nómina, incluido el ‘Tigre’, que lleva 19 goles.



Mónaco es líder en la liga con 80 puntos, los mismos del PSG, que enfrentará mañana al Niza



Resumen agencias.