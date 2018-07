¿Se acabará el reinado de Cristiano y Messi como el  Mejor del Año?

El premio The Best, que organiza la Fifa y que se otorga anualmente al mejor jugador del mundo, tiene un desafío en esta oportunidad y es que desde su separación del Balón de Oro, debe elegirse en el año del Mundial, lo que significa que la Liga de Campeones esta vez no va a ser el único punto determinante, como sucede normalmente, aclarando que la elección se hace entre capitanes de selecciones, seleccionadores nacionales, periodistas y aficionados.

En esta oportunidad, y luego de que el brasileño Neymar se quedara por fuera de los 10 candidatos, la gran incógnita es si Cristiano Ronaldo y Lionel Messi seguirán en su tradicional cabeza a cabeza, tal como en las dos ediciones anteriores del The Best, que ganó el portugués gracias, en buena parte, a sus títulos de Liga de Campeones con el Real Madrid.



Tanto en el The Best como en el Balón de Oro esta rivalidad ha sido una constante. Desde el 2007, cuando el ganador fue el brasileño Kaká, el trofeo del mejor del año se lo ha llevado o Messi o Cristiano, incluso cuando el premio fue uno solo, el Fifa Balón de Oro, entre el 2010 y 2015, que también se lo repartieron.



Es más, desde que existe esta rivalidad en el fútbol mundial, solo una vez otro futbolista amenazó la corona, fue en el 2010 cuando Andrés Iniesta ocupó el segundo lugar, detrás de Messi, y eso que España fue el campeón mundial.



Por eso no es una garantía que un campeón del mundo se lleve el premio. Tras el mundial del 2014 el galardón fue para Cristiano, y eso que Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial de Brasil. Ninguno fue el campeón. En esa ocasión el tercer lugar fue para el portero alemán Neuer, que si fue campeón del mundo.



Esto lo que demuestra es que el impacto mediático de las dos superestrellas del fútbol mundial sigue siendo determinante en el momento de las votaciones y la Champions siempre tiene una incidencia muy importante en estos premios. Prueba de ellos es que Ronaldo se ha llevado los dos galardones tras sus títulos europeos con el Madrid y cuando el Barcelona lo ganó por última vez, en 2014-2015, el elegido fue Messi.



Los rivales que dejó el mundial



Sin embargo, entre los 10 candidatos hay varios jugadores de la selección campeona del mundo que podrían pelear el podio o dar el gran salto a la corona, entre ellos hay dos favoritos, Mbappé y Griezmann. Mbappeé, de 19 años, jugador del PSG, fue uno de los mejores del Mundial de Rusia. Hizo 4 goles en los 7 partidos.



Griezmann también fue importante en el campeonato, con los mismos 4 tantos. Fue la figura de Francia y además ganó la Liga de Europa con el Atlético.



Pero si de nuevos favoritos se trata, sin duda el croata Luka Modric pondrá a pensar a más de uno. Fue subcampeón mundial y elegido como el Balón de Oro en Rusia. Además ganó con el Madrid la Champions, lo que le da un plus adicional. Entre los registros de las primeras votaciones de los aficionados, el croata ya arrasaba.



El otro campeón es Raphael Varane, del Real Madrid, quien ganó Champions y Mundial. El antecedente que juega a su favor es el del central italiano Fabio Cannavaro, quien en el 2006, luego de ganar el mundial, fue el elegido como el Mejor Jugador del Mundo.

