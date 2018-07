Fatma Samoura, la mujer más poderosa del fútbol

Dentro del gigante que es la Fifa (Federación Internacional de Fútbol Asociado), dominada por hombres, se destaca una senegalesa de 55 años. Se llama Fatma Samba Diouf Samoura y desde junio del 2016 ocupa la secretaría general, o sea que es la número dos.

Samoura, cuyo debut mundialista tiene lugar en Rusia 2018, es la primera mujer y la primera persona no europea en este cargo en los 114 años de historia de la organización. Todo un hito dentro de la lucha feminista por ganar visibilidad en este deporte, que celebró su primera Copa Mundial de mujeres en 1991, más de seis décadas después del primer campeonato de los varones.



Aunque no tenía experiencia en el fútbol, fue escogida por el suizo Gianni Infantino (sucesor de Joseph Blatter, quien salió de la presidencia en medio del ‘Fifagate’) en atención a sus 21 años de dedicación a los servicios humanitarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Reemplazó al periodista francés Jérôme Valcke, involucrado en la trama de sobornos para la designación de las sedes de los mundiales y suspendido por 12 años. “He cubierto casi todas las situaciones de emergencia en el mundo, incluyendo Afganistán, Liberia, Sierra Leona, Timor Oriental, Kosovo y Nigeria. Mis últimos 20 años me han preparado para esta compleja situación”, le dijo a la BBC un mes después de tomar posesión del cargo en la sede de la Fifa, en Zúrich, Suiza.

Defensora de las mujeres

“En las Naciones Unidas fui defensora de las mujeres y en la Fifa también lo seré”, señaló entonces. “El techo de cristal se rompió: llegué a una organización dominada por los hombres, pero ya se acostumbraron a mí. Hay mucha gente que creía que una mujer negra no debía liderar la administración de la Fifa, pero ya han visto que es posible”, le dijo el mes pasado a la misma cadena.



“Nadie le pregunta nunca a un hombre si es lo suficientemente competente para hacer bien el trabajo. Se asume que puede hacerlo. Para que una mujer pueda abrirse el camino hacia lo más alto necesita probar todos los días que es la mejor en esa posición. Tienes que trabajar el doble que los hombres. No puedes cometer errores”, lamentó en la televisión británica.



Samoura comenzó su carrera en la ONU en 1995, en Roma, como funcionaria de logística del Programa Mundial de Alimentos (PMA), y desempeñó el cargo de representante de este organismo en países de África, Asia, Latinoamérica y Europa.



Durante cinco años fue coordinadora residente del Pnud (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en Madagascar. Lo mismo hizo en Nigeria durante un año.

Se formó como profesional en Francia. Es diplomada en español e inglés por la Universidad de Lyon, Francia, y estudió comercio y relaciones internacionales en el Instituto de Estudios Superiores Especializados (Iecs) de Estrasburgo.



Su liderazgo y su visión han contribuido “a la emancipación de mujeres y jóvenes, a cambiar vidas y a proteger el ambiente”, señaló la Fifa sobre la trayectoria de su secretaria general.

La senegalesa, que habla cuatro idiomas (inglés, español, italiano y francés, su lengua materna), destacó en su momento que su elección para ocupar la secretaría general de la Fifa muestra que el mundo del fútbol se está volcando hacia la diversidad en los niveles más altos de su jerarquía. “Pero, por supuesto, mi nombramiento solo no va a cambiar la percepción que tiene la mayoría de la gente de que el fútbol es un deporte eminentemente masculino –reconoció–. Es necesario que se produzcan estos mismos cambios en el ámbito de las confederaciones, de las federaciones miembros y de las comunidades”.



En marzo de este año, Samoura apareció en una lista de la revista ‘Forbes’ como la mujer más poderosa del deporte, por delante de la economista burundesa Lydia Nsekera, que hace cinco años abrió el camino hacia la jerarquía de la Fifa para las mujeres, al convertirse en la primera en formar parte del Consejo de la Fifa (antes Comité Ejecutivo). Esta corporación, formada por 33 personas, está compuesta por representantes de las seis confederaciones Fifa.



A Nsekera, que representa a la confederación africana (CAF), la acompañan Sonia Bien-Aime (Turcas y Caicos), por la Concacaf; la ecuatoriana María Sol Muñoz, por la Conmebol; Sandra Fruean Herrera (Samoa Americana), por la OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía); la italiana Evelina Christillin, por la Uefa, y Mahfuza Akhter Kiron (Bangladés), por la AFC (Confederación Asiática de fútbol).



“Siempre ha habido pocas mujeres en cargos de dirección, aunque más del 40% de los empleados de la Fifa son mujeres. Esto está cambiando” gracias a mujeres como ella, aseguró Samoura.

Otro campo en el que tiene mucho por hacer es el del fútbol de mujeres, cuya Copa del Mundo entrega un premio 40 veces menor que el que reciben los hombres en la misma instancia. “Si hay un ámbito en el que tenemos un gran potencial para crecer es el fútbol femenino –le dijo a la BBC–. Necesitamos venderlo como un producto específico y no queremos equivocarnos”.



De cara al próximo Mundial, la secretaria general de la Fifa es la encargada del controversial tema de las condiciones de los inmigrantes que trabajan en las sedes de Qatar 2022. “No hemos oído nada negativo al respecto en los últimos seis meses y eso es una señal de que el fútbol puede cambiar el comportamiento cultural, incluso en la sociedad más conservadora”, manifestó la segunda al mando de la Fifa, una de las organizaciones más poderosas del mundo, que con 211 miembros acoge más banderas que la ONU.



EL TIEMPO*

* Con información de EFE