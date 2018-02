Inactividad: enigma en la Selección Colombia para el Mundial de Rusia

Quedan menos de cuatro meses para el Mundial de Rusia 2018 y en Colombia hay incertidumbre porque varios de sus futbolistas no están teniendo continuidad en sus respectivos clubes o están lesionados. Aunque no existe una cifra exacta de partidos o de minutos que debería tener un jugador antes del Mundial, y cada caso es particular, sí es necesario que lleguen con el suficiente ritmo de competencia, pero sin excesos.

Jorge Luis Pinto, exseleccionador de Colombia, Honduras y Costa Rica, le dijo a EL TIEMPO que el promedio de partidos que necesita un futbolista en el semestre previo al Mundial, para llegar en estado ideal, está entre 20 y 25. “Lo clave es que estén compitiendo, que haya continuidad, en especial en los últimos tres meses antes del Mundial, ahí es donde se gana o se pierde la forma”, dijo Pinto.



Un exceso de partidos puede llegar a ser perjudicial para el desempeño en el Mundial, y una cifra inferior puede afectar el rendimiento. Sin embargo, cada caso es particular. James Rodríguez, figura de Colombia en Brasil 2014, llegó a ese mundial con 22 partidos (en todas las competiciones) y hoy lleva 8. Está superando una lesión leve que le ha obligado a parar unos días. Juan Guillermo Cuadrado, que hace cuatro años disputó 24 partidos, no ha jugado en el 2018, por su cirugía de pubalgia. Yerry Mina, tras su llegada al Barcelona, tiene apenas dos partidos. Y Falcao, que sigue lesionado, lleva este año apenas cinco.



Si se comparan esas cifras con los mejores futbolistas del mundo, se encuentran diferencias. Por ejemplo, Lionel Messi ha jugado entre enero y febrero 14 partidos en el Barcelona. Es decir, más del doble que Falcao. Cristiano Ronaldo lleva 9 en el Madrid; Neymar, 9 en el PSG, y Müller, 11 en el Bayern Múnich. Casi lo mismo que lleva James, pero lo superan en minutos jugados. Las cifras son solo un indicativo, pero por ejemplo para el 2014, Messi jugó 33 partidos y, aunque fue finalista, no mostró su mejor nivel; James, con 22 juegos, tuvo una gran actuación.

“Todos los organismo son diferentes. Así como unos necesitan 30 partidos, otros pueden ser solo 15. Una cifra exacta no la hay. El ideal es que todos lleguen con la mayor cantidad de partidos”, dijo Diego Barragán, preparador físico de la Selección en los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94.



Para el Mundial de Brasil el caso excepcional fue el de Camilo Zúñiga, quien luego de superar una lesión, solo disputó cuatro partidos (dos de ellos en amistosos de la selección) para ser convocado. Y tuvo un buen mundial. O Pablo Armero, quien disputó 10 partidos y fue titular en Brasil 2014. Por eso es que algunos expertos como Barragán creen que lo determinante es el tramo final.



“Lo más importante es el mes antes del Mundial. Que el jugador esté en su mejor forma deportiva es lo ideal. ¿Qué saco con tener 20 o 30 partidos en el año si en los últimos el rendimiento se viene abajo? Puede llegar al Mundial y perder la forma deportiva. Entonces, lo que se intenta es que lleguen todos en la mejor forma”, dice Barragán.



Ya depende de cada cuerpo técnico y del seguimiento que les hace a los jugadores durante la temporada, para determinar si necesitan más partidos o más descanso. Teniendo en cuenta que cada jugador responde de manera diferente. Así lo piensa el DT Luis Fernando Suárez, mundialista con Honduras y Ecuador.



“Cada cual se evalúa de manera distinta. Habrá unos que llegan con ritmo de competencia y otros que necesitan más partidos. Habrá unos a los que hay que manejar diferente. Uno ahora puede evaluar qué jugador está bien o a cuál le falta más partidos o descanso, todo es muy individualizado. No se puede hablar de aproximados sino de evaluaciones individuales”, dice.



Pablo Romero

Redactor EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET