Falcao y la Liga de Campeones, una historia con más bajas que altas

La historia del colombiano Radamel Falcao García en la Liga de Campeones es demasiado corta, pensando en que gran parte de su carrera deportiva la ha vivido en Europa. Allí, en donde más gloria ha tenido y títulos ha levantado, tan solo ha competido en tres oportunidades en el torneo más importante de clubes del Viejo Continente. Este martes, pese a anotar, él y el Mónaco se despidieron tempranamente del torneo, luego de perder 1-4 con Leipzig. Decepcionaron.

El estreno de Falcao en la Liga de Campeones fue con el Porto, en la temporada 2009-2010. En esa oportunidad anotó cuatro goles en 8 partidos (véase gráfico) y comenzaba a dar muestras de ser un poderoso goleador de área.

Sin embargo, en esa oportunidad solo le alcanzó para llegar a octavos de final, instancia en la que quedó eliminado el Porto.



Fue ahí cuando se ausentó por varios años. Ganó dos ligas de Europa, siendo goleador en ambas, con Porto y Atlético de Madrid. Del equipo español, que obtuvo su paso a la Liga de Campeones, salió al recién ascendido Mónaco.



Luego de su lesión de rodilla fue al Manchester United, que no jugó ese campeonato en esa oportunidad. Luego pasó al Chelsea, en el que solo fue una vez al banco en la Champions.



Tras su regreso de dos malos años marcados por las lesiones, Falcao volvió a brillar en su juego y le dio otra vida al Mónaco. Jugó la Liga de Campeones y sorprendentemente llegó a las semifinales. Actuó en 10 partidos y anotó 7 goles.



Sin embargo, sus goles no se verán más en esta Champions, pues ayer quedó eliminado. Su romance con este torneo todavía no cuaja y sigue siendo su deuda.



DEPORTES